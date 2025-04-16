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10 тисяч – це міф? Вчені пояснили, скільки кроків потрібно робити щодня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Переваги ходьби численні і виходять за рамки простого підрахунку кроків
фото: ua.depositphotos.com

Загальні дані можуть допомогти нам знайти шлях до здоровішого життя, але завжди бажано проконсультуватися з фахівцем

Ходьба – одна з найдоступніших і найефективніших форм фізичних вправ, які ми можемо включити в свій розпорядок дня. Експерти сходяться на думці, що робити від 4 тис. до 10 тис. кроків на день необхідно для підтримки здорового життя. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) встановлює ідеальну мету – проходити 10 тис. кроків на день у помірному темпі, що означає приблизно 5–6 км залежно від розміру кроку. Однак деякі медичні дослідження показують, що навіть досягнення 4 тис. кроків може бути корисним, і рекомендується прагнути до 7 тис. кроків, якщо це можливо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Дослідження, проведене Університетом Сіднея, показало, що будь-яка щоденна кількість кроків понад 2,2 тис.  пов’язана зі зниженням смертності та зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Це означає, що навіть невелика фізична активність може позитивно вплинути на наше загальне здоров’я.

Переваги ходьби численні і виходять за рамки простого підрахунку кроків. Кожен додатковий крок до щоденної мети знижує ризик смерті та серцево-судинних захворювань. Дослідження показали, що люди, які ведуть переважно сидячий спосіб життя, можуть знизити ризик смерті на 20%, якщо почнуть проходити близько 4100 кроків щодня. Це відкриття підкреслює важливість включення фізичної активності в наше повсякденне життя.

Крім того, прогулянки не тільки покращують фізичне здоров’я; це також позитивно впливає на психічне здоров'я. Регулярна фізична активність пов’язана зі зниженням стресу, тривоги та симптомів депресії. Прогулянки на свіжому повітрі можуть принести додаткові переваги, дозволяючи нам насолоджуватися природою та покращувати наш настрій.

Хоча досягнення 20 тис. кроків на день все ще корисно для здоров’я, найбільшу користь приносить прогулянка від 10 тис. до 15 тис. кроків. Однак витрачати більше двох годин на день на прогулянки вимагає великої відданості та може бути виснажливим для деяких людей. Важливо знайти баланс, який підходить для кожної людини, і враховувати такі фактори, як доступний час і поточний рівень фізичної підготовки.

Включення коротких прогулянок протягом дня – наприклад, вибір підйому сходами замість ліфта або прогулянка під час обіду – може допомогти досягти цих цілей без необхідності довгих інтенсивних занять. Коротше кажучи, ходьба – це простий, але потужний спосіб покращити наше загальне здоров’я та якість життя.

Нагадаємо, впоратися з гіпертонією допоможуть чотири прості фізичні вправи. Запорука здоров'я серця криється саме в аеробних вправах. Найкращим вибором, на думку вчених, є ходьба, біг, катання на велосипеді та плавання.

Лікарі рекомендують виконувати вправи середньої інтенсивності не менше ніж 30 хвилин 5-7 днів на тиждень. Загалом має бути не менше ніж 150 хвилин на тиждень. Таке мінімальне фізичне навантаження допомагає в боротьбі з високим тиском.

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Теги: здоров'я спорт самопочуття

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