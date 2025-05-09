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Українська фігуристка з Харкова потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Українська фігуристка з Харкова потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Спортсменка виконала 34 обертання за 30 секунд
фото з відкритих джерел

Харків'янка встановила світовий рекорд з обертів на ковзанах-ходулях

Українська фігуристка з Харкова Аліса Пілішенко увійшла до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд за кількістю обертів на ковзанах-ходулях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram-сторінку Книги рекордів Гіннеса.

Під час виступу у Києві спортсменка виконала 34 обертання за 30 секунд на ковзанах-ходулях – спеціальній металевій конструкції з палицями та підставками для ніг, що дозволяє фігуристам ковзати по льоду на підвищеній висоті. Висота металевої конструкції складає 50 см.

На сайті Книги рекордів Гіннеса відзначили досягнення українки, підкресливши, що вона довела, що «цей вид спорту не має меж досконалості».

Сама спортсменка прокоментувала свій успіх в Instagram, зазначивши: «Багато речей здаються неможливими, поки їх не зробиш».

У коментарі BBC дівчина розповіла, що у Харкові зруйновані всі льодові арени, тому власну фізичну форму приходиться підтримувати у тренажерній залі.

Також вона зазначила, що займається фігурним катанням з 4 років, а на ковзани-ходулі вперше стала у 2019 році. І зізнається, що за її виступами на металевих конструкціях криється біль, бо щоб ноги на них трималися необхідно їх щільно фіксувати та затягувати.

Нагадаємо, що 34-річний киянин Віталій Пльонсак, який нині є військовослужбовцем, командиром взводу в бригаді «Хартія», увійшов до Книги рекордів України з унікальним досягненням. Чоловік щоденно пробігав не менше 10 кілометрів протягом п'яти років, одного місяця і трьох днів поспіль, без жодного пропуску.

Раніше фільм Minecraft, заснований на однойменній відеогрі, став найкасовішим фільмом 2025 року, зібравши понад $816 мільйонів у світовому прокаті.

Теги: спорт рекорд

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