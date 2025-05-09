Українська фігуристка з Харкова потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Харків'янка встановила світовий рекорд з обертів на ковзанах-ходулях

Українська фігуристка з Харкова Аліса Пілішенко увійшла до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд за кількістю обертів на ковзанах-ходулях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram-сторінку Книги рекордів Гіннеса.

Під час виступу у Києві спортсменка виконала 34 обертання за 30 секунд на ковзанах-ходулях – спеціальній металевій конструкції з палицями та підставками для ніг, що дозволяє фігуристам ковзати по льоду на підвищеній висоті. Висота металевої конструкції складає 50 см.

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На сайті Книги рекордів Гіннеса відзначили досягнення українки, підкресливши, що вона довела, що «цей вид спорту не має меж досконалості».

Сама спортсменка прокоментувала свій успіх в Instagram, зазначивши: «Багато речей здаються неможливими, поки їх не зробиш».

У коментарі BBC дівчина розповіла, що у Харкові зруйновані всі льодові арени, тому власну фізичну форму приходиться підтримувати у тренажерній залі.

Також вона зазначила, що займається фігурним катанням з 4 років, а на ковзани-ходулі вперше стала у 2019 році. І зізнається, що за її виступами на металевих конструкціях криється біль, бо щоб ноги на них трималися необхідно їх щільно фіксувати та затягувати.

Нагадаємо, що 34-річний киянин Віталій Пльонсак, який нині є військовослужбовцем, командиром взводу в бригаді «Хартія», увійшов до Книги рекордів України з унікальним досягненням. Чоловік щоденно пробігав не менше 10 кілометрів протягом п'яти років, одного місяця і трьох днів поспіль, без жодного пропуску.

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