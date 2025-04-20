Онофрійчук здобула ще одну нагороду Кубка світу з художньої гімнастики

16-річна українська грація стала срібною призеркою у багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку

З результатом 113.250 бала Таїсія у боротьбі за золото поступилася лише італійці Софії Рафаелі

Таїсія Онофрійчук знову піднялася на п'єдестал Кубка світу з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком».

16-річна українська грація стала срібною призеркою у багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку (Азербайджан) .

З результатом 113.250 бала Таїсія у боротьбі за золото поступилася лише італійці Софії Рафаелі (113.400), бронза – у болгарки Стіляни Ніколової (113.150).

Сьогодні також вболіватимемо за нашу гімнастку у всіх чотирьох фіналах в окремих видах.

У фінал зі стрічкою вона пройшла з найкращим кваліфікаційним результатом, у фінал з булавами та фінал з обручем – з другим результатом, а у фінал з м'ячем – з 8-им.

Нагадаємо, у болгарській Софії завершився перший етап Кубка світу з художньої гімнастики сезону-2025. На етапі збірна України завоювала чотири нагороди – усі на рахунку Таїсії Онофрійчук.

У перший день змагань українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула дебютне «золото» на рівні Кубка світу – тріумфувала у багатоборстві. Змагання продовжились фіналами у команді та особистих дисциплінах в окремих видах, де українки вибороли ще три нагороди.

Як виступили українки на першому етапі Кубка світу з художньої гімнастики

Онофрійчук здобула «золото» у вправах зі стрічкою, набравши за свій виступ 27.450 балів. Найближчу переслідувачку – полячку Ліліану Левінську – українка випередила на 0.450 бала. Довершила подіум американка Рін Кіз із результатом 26.950.

Вправи з булавами став єдиним фіналом в окремих видах, де Україну представили дві гімнастки. Поліна Каріка набрала за свій виступ 26.850 балів та зупинилась за крок від подіуму – посіла четверте місце. Натомість Онофрійчук стала чемпіонкою у вправах з булавами із результатом 28.900 балів.

До трьох золотих нагород Онофрійчук додала також одне «срібло» етапу: фінішувала другою у вправах з обручем, заробивши 28.850 балів. Від чемпіонки Стіляни Ніколової з Болгарії українку відділили лише 0.65 бали.

Вправи з м'ячем – єдина дисципліна, в якій Таїсія не здобула медалі. Онофрійчук посіла п'яту сходинку із результатом 26.400 балів. «Золото» дисципліни забрала Ніколова, обійшовши українку на 2.55 бали.

У команді Україна жодного разу не змогла піднятись на подіум. «Синьо-жовті» фінішували п'ятими в усіх дисциплінах: в багатоборстві набрали 40.750 балів, у вправах з п'ятьма стрічками показали результат у 20.300 балів, а у фіналі з трьома м'ячами і двома обручами – 20.850 балів.

Етап Кубка світу з художньої гімнастики (Софія, Болгарія): усі результати українок