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Посадовець Мінспорту, який відрікся від власної тещі, звинуватив ЗМІ у замовній статті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Посадовець Мінспорту, який відрікся від власної тещі, звинуватив ЗМІ у замовній статті
Седнєв надіслав запит до Національного агентства з питань запобігання корупції

У письмовій відповіді журналістам Седнєв стверджував, що не знайомий з власною тещею

Начальник відділу зимових олімпійських видів спорту Мінспорту Сергій Седнєв написав, що розслідування Tribuna.com та NGL.media про нього нібито є замовним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

Седнєв надіслав запит до Національного агентства з питань запобігання корупції, аби там пояснили, чи є в його діяльності ознаки реального чи потенційного конфлікту інтересів.

У цій заяві чиновник зазначив, що вважає розслідування Tribuna.com та NGL.media замовним.

Посадовець Мінспорту, який відрікся від власної тещі, звинуватив ЗМІ у замовній статті фото 1

Як повідомлялося, виконання частини посадових обов’язків начальника відділу зимових олімпійських видів спорту Сергієм Седнєвим було припинено Міністерством молоді та спорту України.

Згідно з наказом міністерства, 41-річному ексбіатлоністу, який став фігурантом розслідування, наказано припинити підготовку пропозицій щодо фінансового та матеріального забезпечення збірних команд України, участь в розподілі фінансових ресурсів, виділених на зимовий спорт, а також контроль за їх ефективним використанням.

Нагадаємо, що згідно з розслідуванням, шість ФОПів, які пов'язані з начальником відділу зимових олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Сергієм Седнєвим, отримали понад 59 млн грн з держбюджету від «Укрспортзабезпечення», яке підпорядковане Мінспорту.

Відзначимо, що згідно з положенням про відділ зимових олімпійських видів спорту, до його функцій входить співпраця з «Укрспортзабезпеченням». Як стало відомо Tribuna.com, ця установа надіслала заяву в Антимонопольний комітет України з проханням про перевірку фактів розслідування на порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також Мінспорту надало інформацію з матеріалу Tribuna.com і NGL в Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, аби правоохоронці перевірили факти та вжили заходів реагування щодо усунення порушень законодавства.

Як повідомлялося, теща Сергія Седнєва отримала понад 16,6 млн грн з держбюджету від «Укрспортзабезпечення», яке підпорядковане Мінспорту

Оксана Шперик перемогла у тендерах на постачання лиж, сноубордів, відповідного одягу та інвентаря саме для зимових видів.

Сергій Седнєв спочатку відмовився говорити з журналістами Tribuna.com та NGL.media без заздалегідь надісланих запитань. Згодом, коли отримав їх, почав ігнорувати дзвінки та повідомлення у месенджері. Після офіційного запиту на пресслужбу Мінспорту Седнєв надав «пояснювальну записку».

У письмовій відповіді він стверджує, що не знайомий з власною тещею: «Я особисто не знайомий з фізичними особами, зазначеними у листі журналіста NGL.media та відповідно не впливав на процес закупівель чи просуванні їх бізнес-інтересів».

Сергій Седнєв зазначив, що йому складно ідентифікувати названі прізвища з двоюрідними родичами дружини, родичами її колег, оскільки він не проживає разом з ними та не веде спільних справ.

«Наголошую, що ні я, ні моя дружина не контролює та не допомагає вести підприємницьку діяльність зазначених у листі фізичних осіб, а відповідно я не володію інформацією про розмір отриманого прибутку зазначених в листі фізичних осіб», – написав посадовець Мінспорту.

Теги: Сергій Седнєв Міністерство молоді і спорту України спорт

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