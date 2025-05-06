Посадовець Мінспорту, який відрікся від власної тещі, звинуватив ЗМІ у замовній статті

У письмовій відповіді журналістам Седнєв стверджував, що не знайомий з власною тещею

Начальник відділу зимових олімпійських видів спорту Мінспорту Сергій Седнєв написав, що розслідування Tribuna.com та NGL.media про нього нібито є замовним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

Седнєв надіслав запит до Національного агентства з питань запобігання корупції, аби там пояснили, чи є в його діяльності ознаки реального чи потенційного конфлікту інтересів.

У цій заяві чиновник зазначив, що вважає розслідування Tribuna.com та NGL.media замовним.

Як повідомлялося, виконання частини посадових обов’язків начальника відділу зимових олімпійських видів спорту Сергієм Седнєвим було припинено Міністерством молоді та спорту України.

Згідно з наказом міністерства, 41-річному ексбіатлоністу, який став фігурантом розслідування, наказано припинити підготовку пропозицій щодо фінансового та матеріального забезпечення збірних команд України, участь в розподілі фінансових ресурсів, виділених на зимовий спорт, а також контроль за їх ефективним використанням.

Нагадаємо, що згідно з розслідуванням, шість ФОПів, які пов'язані з начальником відділу зимових олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Сергієм Седнєвим, отримали понад 59 млн грн з держбюджету від «Укрспортзабезпечення», яке підпорядковане Мінспорту.

Відзначимо, що згідно з положенням про відділ зимових олімпійських видів спорту, до його функцій входить співпраця з «Укрспортзабезпеченням». Як стало відомо Tribuna.com, ця установа надіслала заяву в Антимонопольний комітет України з проханням про перевірку фактів розслідування на порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також Мінспорту надало інформацію з матеріалу Tribuna.com і NGL в Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, аби правоохоронці перевірили факти та вжили заходів реагування щодо усунення порушень законодавства.

Як повідомлялося, теща Сергія Седнєва отримала понад 16,6 млн грн з держбюджету від «Укрспортзабезпечення», яке підпорядковане Мінспорту.

Оксана Шперик перемогла у тендерах на постачання лиж, сноубордів, відповідного одягу та інвентаря саме для зимових видів.

Сергій Седнєв спочатку відмовився говорити з журналістами Tribuna.com та NGL.media без заздалегідь надісланих запитань. Згодом, коли отримав їх, почав ігнорувати дзвінки та повідомлення у месенджері. Після офіційного запиту на пресслужбу Мінспорту Седнєв надав «пояснювальну записку».

У письмовій відповіді він стверджує, що не знайомий з власною тещею: «Я особисто не знайомий з фізичними особами, зазначеними у листі журналіста NGL.media та відповідно не впливав на процес закупівель чи просуванні їх бізнес-інтересів».

Сергій Седнєв зазначив, що йому складно ідентифікувати названі прізвища з двоюрідними родичами дружини, родичами її колег, оскільки він не проживає разом з ними та не веде спільних справ.

«Наголошую, що ні я, ні моя дружина не контролює та не допомагає вести підприємницьку діяльність зазначених у листі фізичних осіб, а відповідно я не володію інформацією про розмір отриманого прибутку зазначених в листі фізичних осіб», – написав посадовець Мінспорту.