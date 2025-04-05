На фронті загинув багаторазовий чемпіон України

Три роки тому Тарас Цушко добровольцем пішов захищати Батьківщину

Тарас Цушко був одним із найсильніших альпіністів України

На фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію альпінізму і скелелазіння України.

Три роки тому Тарас Цушко добровольцем пішов захищати Батьківщину. Він був одним із найсильніших альпіністів України, членом збірної команди країни, багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

Здійснив ряд найскладніших першопроходжень на стіни піків Ак-су, Слєсова, Одеси, Асана, Бодхани та інші. Багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая.

«Тарас був доброзичливим, чуйним та надійним другом для всіх альпіністів Одеси. Він мріяв про відродження одеського альпінізму високих досягнень після закінчення війни. Щире співчуття сім'ї загиблого...», – йдеться у дописі Федерації альпінізму і скелелазіння України.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов.

Андрію Романову було 33 роки.

Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

«Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком», – йдеться в повідомлення на соцмережах клубу «Кроп».

В Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.