Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Просилася стати снайпером, щоб захищати Україну. У Вінниці померла 101-річна розвідниця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Просилася стати снайпером, щоб захищати Україну. У Вінниці померла 101-річна розвідниця
Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну
фото: Facebook/Поліція Вінницької області

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії жінка звернулася до військкомату, аби долучитися до Сил оборони

У понеділок, 24 березня, у віці 101 рік померла почесна ветеранка Другої світової війни, полковниця у відставці та розвідниця Ольга Твердохлєбова. Про це повідомляє «Главком» на поліцію Вінницької області.

Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну, під час якої була розвідницею у складі радіорозвідувального дивізіону. Щоб потрапити на фронт, вона підробила свої документи, зробивши себе на два роки старшою. Перемогу зустріла у Берліні та розписалася на Бранденбурзьких воротах.

Полковниця у відставці та розвідниця Ольга Твердохлєбова
Полковниця у відставці та розвідниця Ольга Твердохлєбова
фото: Facebook/Поліція Вінницької області
10 грудня 2024 року ветеранка святкувала 101 рік
10 грудня 2024 року ветеранка святкувала 101 рік
фото: Facebook/Поліція Вінницької області

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії жінка звернулася до військкомату і попросилася у снайпери знову зі зброєю в руках захищати Батьківщину від загарбників.

10 грудня 2024 року ветеранка святкувала 101 рік. У свій останній день народження вона провідала поранених бійців у вінницькому шпиталі.

5 фото
На весь екран
Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну
фото: Facebook/Поліція Вінницької області

Як повідомлялося, на 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися.

Також 7 червня 2024 року помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.

До того ж у Львові 10 травня 2023 року на 95-му році життя померла Катерина Щерба на псевдо Олеся.

Читайте також:

Теги: смерть МВС війна ветеран Друга світова війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів
Івасюку сьогодні виповнилося б 76 років. Яким був основоположник української естради
4 березня, 10:19
Володимир Зеленський та Дональд Трамп на зустрічі у Нью-Йорку у вересні 2024 року
Угода з США: дипломатична перемога чи рано радіти?
28 лютого, 15:45
Чиновницю Альону Атаманюк звинуватили у образі учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО Валерія Вівчарюка
«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал
27 лютого, 04:58
На підприємстві розгорілася пожежа
В Уфі атаковано нафтохімічне підприємство «Оргсінтез»
3 березня, 02:19
Спецпредставник Піднебесної стверджує, Європа повинна замислитися над політикою Трампа
Китай виступив проти російсько-американських переговорів без участі України та ЄС
6 березня, 16:21
Триває 1102-й день повномасштабної війни
РФ втрачає темп наступу: скільки територій України було окуповано в лютому
1 березня, 14:43
Ярослав Мотика народився 1943 року в селі Староміщина на Тернопільщині
Помер відомий скульптор, лауреат премії Шевченка Ярослав Мотика
1 березня, 16:52
У МНС стверджують, що пожежу на НПЗ в Уфі вже нібито ліквідовано
В Уфі дрони атакували нафтохімічне підприємство: багато пошкоджень (відео)
3 березня, 06:59
У захисника залишилися дружина, донька, мати та сестра
Прийняв свій останній бій на Покровському напрямку. Згадаймо Олексія Андросюка
21 березня, 09:00

Новини

Просилася стати снайпером, щоб захищати Україну. У Вінниці померла 101-річна розвідниця
Просилася стати снайпером, щоб захищати Україну. У Вінниці померла 101-річна розвідниця
Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)
Президент відвідав розташування 59 бригади на Донеччині (фото, відео)
Вимагання коштів у пацієнтів: МОЗ відреагував на скандал у Вінницькому кардіоцентрі
Вимагання коштів у пацієнтів: МОЗ відреагував на скандал у Вінницькому кардіоцентрі
Звільнені медики ліквідованих МСЕК на Вінниччині атакують суди
Звільнені медики ліквідованих МСЕК на Вінниччині атакують суди
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?
У Вінниці група підлітків побила хлопця: як відреагувала поліція
У Вінниці група підлітків побила хлопця: як відреагувала поліція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
82K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
28K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
24K
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
18K
Заступник міністра розповів, що у Білорусі практично щотижня падають дрони

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua