Просилася стати снайпером, щоб захищати Україну. У Вінниці померла 101-річна розвідниця

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії жінка звернулася до військкомату, аби долучитися до Сил оборони

У понеділок, 24 березня, у віці 101 рік померла почесна ветеранка Другої світової війни, полковниця у відставці та розвідниця Ольга Твердохлєбова. Про це повідомляє «Главком» на поліцію Вінницької області.

Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну, під час якої була розвідницею у складі радіорозвідувального дивізіону. Щоб потрапити на фронт, вона підробила свої документи, зробивши себе на два роки старшою. Перемогу зустріла у Берліні та розписалася на Бранденбурзьких воротах.

Полковниця у відставці та розвідниця Ольга Твердохлєбова фото: Facebook/Поліція Вінницької області

10 грудня 2024 року ветеранка святкувала 101 рік фото: Facebook/Поліція Вінницької області

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії жінка звернулася до військкомату і попросилася у снайпери знову зі зброєю в руках захищати Батьківщину від загарбників.

10 грудня 2024 року ветеранка святкувала 101 рік. У свій останній день народження вона провідала поранених бійців у вінницькому шпиталі.

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Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну фото: Facebook/Поліція Вінницької області

Як повідомлялося, на 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися.

Також 7 червня 2024 року помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.

До того ж у Львові 10 травня 2023 року на 95-му році життя померла Катерина Щерба на псевдо Олеся.