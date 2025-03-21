«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя

Керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра другий місяць перебуває у СІЗО

Підозрюваний у державній зраді, керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра попросив апеляційний суд змінити йому запобіжний захід – замість тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Для цього начебто є серйозні причини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Зокрема, адвокат Дмитра Козюри, клієнт якого з 13 лютого цього року перебуває під вартою, переконував Феміду: підозрюваний має проблеми зі здоров’ям та приймає ліки. Тримання під вартою без забезпечення належного рівня медичної допомоги, враховуючи хвороби Козюри, може завдати шкоду його життю та здоров’ю.

Крім того, сторона захисту просила врахувати іще той факт, що керівник Штабу Антитерористичного центру надав слідству викриваючі свідчення і не має наміру переховуватися від органу досудового розслідування.

Також захисник під час перегляду запобіжного заходу наголосив, що полковник Дмитро Козюра має відмінну репутацію; на його утриманні батьки пенсійного віку; отримував численні нагороди та відзнаки за час тривалої служби в органах СБУ.

Однак Київський апеляційний суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про скасування арешту підозрюваного. На думку апеляційної інстанції, сукупність зібраних доказів свідчить про обґрунтованість підозри керівнику Штабу Антитерористичного центру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.

Що стосується аргументів адвоката, які пов’язані зі здоров’ям клієнта, то вони не можуть слугувати підставою для пом’якшення запобіжного заходу. Адже, як зауважив суд, «відсутні відомості медичного характеру, які вказують на неможливість підозрюваного утримуватись під вартою у зв’язку із наявними у нього захворюваннями та неможливості отримання ним необхідного лікування в умовах слідчого ізолятора».

Таким чином, підозрюваний Дмитро Козюра до 11 квітня 2025 року залишився у СІЗО. Йому загрожує 15 років тюрми або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України 12 лютого повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра. Затримував Козюру особисто голова СБУ Василь Малюк. Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву «Щур».

Пізніше СБУ заочно повідомила про підозру у державній зраді іншому фігуранту цього кримінального провадження, експомічнику депутата від Партії регіонів Максиму Ситєнкову. За матеріалами справи, 24 грудня 2024 року Козюра, виконуючи отримане завдання, через Ситєнкова надіслав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, які використовували сили оборони й безпеки. 31 грудня 2024 року він повідомив Ситєнкову про кібератаку на державні реєстри 19 грудня, а також про останній передноворічний обстріл столиці. Зокрема, Козюра надав дані щодо ураження військового підрозділу та падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Того ж дня він поінформував про часткове відновлення роботи державних реєстрів.

16 січня 2025 року Козюра передав Ситєнкову для подальшої передачі ФСБ РФ секретні дані щодо функціонування об’єкта газотранспортної системи. Йшлося про фото шифротелеграми, адресованої командувачу оперативного угруповання військ «Таврія» Геннадію Шаповалову.