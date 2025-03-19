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Альтернативна служба під час війни: Венеціанська комісія відповіла Україні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Альтернативна служба під час війни: Венеціанська комісія відповіла Україні
Венеціанська комісія надала детальний аналіз міжнародних стандартів
фото з відкритих джерел

Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії за висновком щодо альтернативної служби та права на відмову від військової служби в умовах війни

У грудні минулого року Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії із запитом щодо надання експертного висновку (amicus curiae) з питань альтернативної (немілітаризованої) служби в умовах воєнного стану. Запит, надісланий в. о. Голови Конституційного Суду України, став важливою подією у правовому просторі країни, адже торкнувся фундаментальних питань прав людини, свободи совісті та ролі держави в забезпеченні цих прав у часи війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висновок Венеціанської комісії.

У зверненні Конституційний Суд України поставив два питання, які потребували детального аналізу:

  • Який стан міжнародного та європейського права у сфері прав людини, включно з порівняльним конституційним правом, стосовно права на відмову від військової служби за переконаннями?
  • Як це право застосовується в умовах оборонної війни, яку веде Україна?

Це звернення підкреслило складність ситуації, в якій перебуває Україна. Захищаючи свою територіальну цілісність і незалежність, країна має забезпечити баланс між національною безпекою та дотриманням прав людини.

Венеціанська комісія надала детальний аналіз міжнародних стандартів, що регулюють це питання. Комісія посилалась на статтю 9 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) та статтю 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (МПГПП). Обидва ці документи гарантують право на свободу думки, совісті та релігії, яке включає право на відмову від військової служби за переконаннями.

Висновки Венеціанської комісії можна звести до таких принципів:

  • Право на відмову від військової служби базується на щирих релігійних чи інших переконаннях. Це право має бути підтверджено твердо та постійно.
  • Держави можуть вимагати доказів щирості таких переконань, але обмеження цього права мають бути чітко передбачені законом, мати законну мету та бути пропорційними.
  • Альтернативна служба має бути повністю відокремлена від військової системи, не носити карального характеру та бути обмеженою в розумних часових межах.

За висновками  Венеціанської комісії у воєнний час можливі відступи від цього права відповідно до ЄКПЛ, але лише в обсязі, суворо зумовленому вимогами ситуації.

Альтернативна служба та оборонна війна

Комісія також зазначила, що право на відмову від військової служби за переконаннями не може бути повністю виключено навіть у часи війни. Водночас держави мають певну свободу у визначенні цього права під час загальної мобілізації. Проте, відповідно до міжнародних стандартів, жодна людина, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не може бути змушена використовувати зброю, навіть для оборони країни.

Ці висновки мають отримати відповідні дії в правовій системі України. Конституційний Суд України, після висновків Венеціанської комісії, має вирішити, як інтегрувати ці стандарти у національну правову систему.  

Надання справедливих і прозорих механізмів доступу до альтернативної служби стане важливим кроком до зміцнення довіри громадян до держави. Крім того, це дозволить Україні продемонструвати міжнародній спільноті свою прихильність до захисту прав людини навіть в умовах війни.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Він передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено адміністративне стягнення – штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.

Також, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442. Він вводить відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення порядку медичного огляду.

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Теги: війна військові мобілізація Україна Венеціанська комісія

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