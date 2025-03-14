Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ

«Екологічна загроза настільки ж реальна, як і небезпека фінансування війни Путіна за рахунок експорту палива, що й досі триває»

ЄС повинен задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ і зайнятися більш детальними технічними перевірками цих суден на березі та в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне – плавання подібних суден має бути припинене. Адже екологічні виклики та загрози «тіньового флоту» величезні. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають того, щоб статися. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту Тейс Ройтен.

«Екологічні виклики і загрози «тіньового флоту», крім катастрофічного продовження поставок пального для російських військових сил, – величезні. Судна здебільшого старі, погано обслуговуються і часто недостатньо застраховані або взагалі не мають страховки. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають, щоб статися», – зазначив парламентарій.

«Морські правила і договори про прибережні держави та захист берегів, довкілля і дикої природи мають бути використані для протидії загрозі «тіньового флоту». Екологічна загроза настільки ж реальна, як і небезпека фінансування війни Путіна за рахунок експорту палива, що й досі триває. Європейський парламент за моєю пропозицією зажадав більш детальних технічних перевірок цих суден на березі і в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне – вони мають негайно припинити плавання. Нарешті, країни-члени ЄС разом із відповідними союзниками по НАТО стали більш наполегливими у цьому питанні. Наразі санкції ЄС накладено на більшу кількість суден, але нам потрібно зробити більше. Я виступаю за те, щоб задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ», – підсумував політик.

Раніше, депутат Європарламенту від Фінляндії Марія Гузеніна заявила, що «тіньовий флот» РФ – це серйозний екологічний виклик для ЄС. На її думку, Росія являє собою серйозний екологічний виклик для ЄС. Європейський союз має відігравати активнішу роль у боротьбі із загрозою, що походить від «тіньового флоту» РФ, використовуючи свій військовий потенціал і можливості берегової охорони для забезпечення суворого дотримання санкцій та екологічних стандартів ЄС у сфері судноплавства.