Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
Тейс Ройтен
фото з відкритих джерел

«Екологічна загроза настільки ж реальна, як і небезпека фінансування війни Путіна за рахунок експорту палива, що й досі триває»

ЄС повинен задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ і зайнятися більш детальними технічними перевірками цих суден на березі та в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне – плавання подібних суден має бути припинене. Адже екологічні виклики та загрози «тіньового флоту» величезні. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають того, щоб статися. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту Тейс Ройтен.

«Екологічні виклики і загрози «тіньового флоту», крім катастрофічного продовження поставок пального для російських військових сил, – величезні. Судна здебільшого старі, погано обслуговуються і часто недостатньо застраховані або взагалі не мають страховки. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають, щоб статися», – зазначив парламентарій.

«Морські правила і договори про прибережні держави та захист берегів, довкілля і дикої природи мають бути використані для протидії загрозі «тіньового флоту». Екологічна загроза настільки ж реальна, як і небезпека фінансування війни Путіна за рахунок експорту палива, що й досі триває. Європейський парламент за моєю пропозицією зажадав більш детальних технічних перевірок цих суден на березі і в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне – вони мають негайно припинити плавання. Нарешті, країни-члени ЄС разом із відповідними союзниками по НАТО стали більш наполегливими у цьому питанні. Наразі санкції ЄС накладено на більшу кількість суден, але нам потрібно зробити більше. Я виступаю за те, щоб задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ», – підсумував політик.

Раніше, депутат Європарламенту від Фінляндії Марія Гузеніна заявила, що «тіньовий флот» РФ – це серйозний екологічний виклик для ЄС. На її думку, Росія являє собою серйозний екологічний виклик для ЄС. Європейський союз має відігравати активнішу роль у боротьбі із загрозою, що походить від «тіньового флоту» РФ, використовуючи свій військовий потенціал і можливості берегової охорони для забезпечення суворого дотримання санкцій та екологічних стандартів ЄС у сфері судноплавства.

Читайте також:

Теги: депутат війна флот РФ Європейський союз санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РПЦ склала «донос» на Україну
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило Війна і церква
19 лютого, 10:45
Президент України подякував Туреччині за посередництво у звільненні українських полонених
Зеленський підбив підсумки зустрічі з Ердоганом
18 лютого, 18:35
Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» показало місце влучання дроном у саркофаг
Пресконференція Зеленського у Мюнхені, удар дрона по ЧАЕС. Головне за 14 лютого
14 лютого, 21:19
Пума і Серафим востаннє бачилися, коли були дітьми
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
16 лютого, 17:10
Прем'єр-міністр Естонії прибув до Києва
Європейські лідери прибули до Києва на річницю повномасштабної війни
24 лютого, 09:11
Генасамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються
25 лютого, 09:08
Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації: щемлива історія
Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації: щемлива історія
21 лютого, 14:50
Для ліквідації наслідків удару було задіяно всі оперативні та комунальні служби
Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)
23 лютого, 08:11
Під час слідства Зінченко відмовився проходити детектор брехні й не захотів свідчити в суді, бо, як вважає адвокатка Фаріон, розумів, що питання «заженуть його в кут»
Обвинувачений у вбивстві Фаріон називав себе «санітаром суспільства» – адвокатка
12 березня, 17:25

Політика

Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
До болгарського парламенту пройшла проросійська партія після перерахунку голосів
До болгарського парламенту пройшла проросійська партія після перерахунку голосів
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості – Politico
ЄС готує масштабний проєкт відродження військової промисловості – Politico
У Пекіні стартували «ядерні» переговори Росії, Китаю та Ірану
У Пекіні стартували «ядерні» переговори Росії, Китаю та Ірану
Президент Португалії призначив дату дострокових виборів
Президент Португалії призначив дату дострокових виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
79K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
36K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
16K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
13K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

Новини

Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua