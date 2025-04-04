100 тис. за метр. Скільки коштуватиме ремонт дороги, розбитої окупантами в Бородянці

На початку вторгнення селище Бородянка перебувало під окупацією армії Росії

До кінця 2027 року у Бородянці має з’явитися 5 кілометрів нової дороги

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 3 квітня оголосила тендер на реконструкцію вулично-дорожньої мережі вулиці Центральна у Бородянці Бучанського району Київської області. Очікувана вартість робіт складає 482,1 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Йдеться про ремонт 4,8 км дороги. На цьому відрізку, окрім кладки асфальту, заплановано заміну каналізації, електроосвітлення; реконструкція мереж зв’язку; підведення мереж водо- і газопостачання та інше.

дані: Держагентства відновлення

дані: Держагентства відновлення

Усі роботи необхідно виконати до кінця 2027 року. Аукціон із визначення переможця тендеру пройде 18 квітня.

Згідно з урядовою постановою від 7 березня 2025 року №251, фінансування реконструкції вулиці Центральна у Бородянці відбувається за рахунок коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. На цей рік держава передбачила 15 млн грн.

Нагадаємо, що у лютому-березні 2022 року селище Бородянка перебувало під окупацією армії Росії. За даними місцевої влади, вулиця Центральна зазнала найбільше руйнувань внаслідок бойових дій. Зокрема, там розташовувалась більшість комунальних і державних закладів. Всі вони були повністю знищені окупаційними військами.

Як повідомляв «Главком», Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 14 березня оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища у Фастівському районі Київської області. Очікувана вартість проєкту – 1,31 млрд грн.