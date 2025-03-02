На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов

В Андрія Романова залишилися дружина і маленький син

На війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Про це інформує «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України.

Андрію Романову було 33 роки.

Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

«Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком», – йдеться в повідомлення на соцмережах клубу «Кроп».

В Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.

Нагадаємо, на фронті загинув актор Олексій Самойленко. За словами подруги актора Катерини Григоренко, Самойленко загинув 19 лютого.

«Я досі не можу осягнути це. Ми бачились ще декілька днів тому, коли Льоша був в Києві на вихідні. Я хочу запам’ятати його таким живим і легким, яким він був в той день. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. В ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе», – розповіла Катерина Григоренко.

Олексій Самойленко долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

«Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області, і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого», – написала подруга актора.