Запорізька АЕС: три роки в окупації. Як російські попи і солдати «запускають» українські реактори

На що перетворилася найбільша в Європі атомна електростанція з приходом росіян?

Коли в березні 2022 року російські війська зайшли в Енергодар, місто, що жило за ритмом найбільшої атомної електростанції Європи, завмерло у страшній невизначеності. Окупація Запорізької АЕС не просто запустила процес занепаду міста. Безпрецедентне захоплення терористами ядерного об’єкта поставило під загрозу безпеку всього континенту.

За три роки окупований Енергодар перестав бути містом енергетиків і перетворився на базу загарбників. Спочатку українських фахівців змушували працювати на АЕС під дулами автоматів. Згодом професійні кадри масово покидали станцію, натомість російські окупанти почали завозити на станцію працівників з Росії. Окупанти робили усе, аби інтегрувати станцію у свою енергосистему: намагалися під'єднати її до російських мереж, змінювали технологічні процеси без дотримання міжнародних норм безпеки, катували українських працівників та змушували підписувати контракти з «Росатомом».

«Главком» розказує безпрецедентну історію захоплення найбільшого атомного об’єкта в Європі, пояснює, як росіяни загнали самі себе у тупик, вихід з якого вже шукався навіть на нараді у Путіна…

Перші дні війни

4 березня 2022 року росіяни з боями зайшли на територію Запорізької атомної електростанції. У цей день стало зрозуміло: окупантів не хвилюють безпекові питання. Унаслідок штурмів постраждала перехідна естакада, що веде до енергоблоків ЗАЕС. Росіяни також гатили по навчально-тренувальному центру, звідки відстрілювалися нацгвардійці.

«Вони хотіли показати свою силу. Ворог мав важку техніку, якою хотіли залякати людей, щоб не чинили опір», – так ще у 2022 році «Главкому» коментував обстріли станції начальник цеху електричних мереж відокремленого підрозділу ЗАЕС Іван Петухов. Чоловік зміг виїхати з Енергодара до Запоріжжя навесні 2022 року.

Територія ЗАЕС постраждала у перший день захоплення станції росіянами фото: «Енергоатом»

Уже через пару тижнів після захоплення станції, за інформацією керівника «Енергоатому» Петра Котіна, на території ЗАЕС перебувало близько 500 окупантів та приблизно 50 одиниць техніки. Ця кількість з часом тільки зростала.

Тотальний контроль та тортури

«Главком» поспілкувався з працівником станції Андрієм Л. (на прохання чоловіка ім’я змінене заради безпеки рідних, що перебувають в окупації). Чоловік жив в Енергодарі та продовжував працювати на АЕС до початку 2023 року. Андрій розповів: перша інформація про працівників станції, яких забрали «на підвал», почала надходити практично одразу після захоплення АЕС. Російські спецслужби проводили бесіди з працівниками, щоб знайти найбільш лояльних і змусити їх йти на співпрацю із «Росатомом».

«Я не обіймав керівних посад на станції, то з мене й небагато питали; схиляли підписати договір із «Росатомом», а я не хотів. З такими, як я, росіяни, не церемонилися, назвемо це так. Я дивом не постраждав, але вислуховував погрози: про те, що зроблять з моєю родиною, якщо не підпишу папери з «Росатомом». Вирішили з дружиною тікати з Енергодара, бо її подругу росіяни «на підвалі» вже протримали тиждень. Вона теж була з тих, хто не хотів підписувати нічого. Але підписала після «ями», – розповів «Главкому» колишній енергетик.

Чоловік тепер украй рідко підтримує зв’язок із колишніми колегами та тими, хто залишився в окупації, хвилюється за їхню безпеку. Інколи списується із сусідом, який не може виїхати з міста, цікавиться долею своєї квартири, чи, бува, її не зайняли окупанти або інші «гастролери». «Гастролерами» Андрій називає тих, хто приїздить на Запорізьку АЕС з метою заробітків. Про те, як росіяни мародерять житловий фонд окупованих міст, «Главком» писав тут.

У 2023 році українські розслідувачі міжнародних злочинів Truth Hounds оприлюднили матеріал про те, як представники російської держкорпорації «Росатом» залучені до переслідувань співробітників ЗАЕС, усі вони добре поінформовані про дії окупантів: катування, залякування, цькування тощо.

Атомно-військовий об’єкт

Після захоплення Запорізької атомної електростанції окупанти фактично перетворили її на військову базу. 30 липня 2024 року росіяни зареєстрували військову частину на території Запорізької АЕС. Юридично частина №6945 розташована на вулиці Промисловій, 133 в Енергодарі – за кілька будівель від цієї адреси знаходиться обстріляний у перші дні окупації навчально-тренувальний центр. Але 14 лютого 2025 року Росгвардія, якій підпорядковується ця частина, змінила адресу розташування. На яку – наразі невідомо.

Військова частина, яку Росгвардія юридично зареєструвала в Енергодарі торік, змінить адресу скриншот: rusprofile.ru

Завдяки соцмережам можна з’ясувати: при рекрутингу до цієї військової частини №6945 контрактникам обіцяють спокійну службу в тиловому місті та високі зарплати. Але реальність не завжди відповідає обіцянкам.

Російський військовий у мережі пожалівся на умови служби у частині №6945 скриншот: «вконтакте»

Окупанти розмістили на станції свою техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи об'єкти ЗАЕС як укриття.

Окупанти розмістили РСЗВ впритул до реакторів Запорізької АЕС колаж: спільнота С.Р.О.К.

Росіяни не соромляться викладати у мережу відео та фото, які дозволяють OSINT-спільнотам ідентифікувати місця, в яких розташована техніка. Окупанти прямо з території атомної станції ведуть обстріли українських територій, що розташовані навпроти Енергодара.

Окупанти встановили біля реактора ЗАЕС зенітну гармату та ведуть вогонь з території станції колаж: OSINT спільнота «Кібер Борошно»

На території атомного об'єкта росіяни розташували вогневі позиції. Кулеметні точки в реакторному відділенні, купу важкої зброї та ПЗРК на даху енергоблоків.

Російські військові публікують у соцмережах фото обладнаних вогневих позицій на даху енергоблоків ЗАЕС фото з відкритих джерел

Один з енергоблоків ЗАЕС росіяни перетворили на... спортивний майданчик фото з відкритих джерел

І весь цей абсурд, який загрожує безпеці Європи, відбувається за публічного схвалення Російської православної церкви. Торік ЗАЕС відвідали керівник спеціального гуманітарного центру Кримської митрополії протоієрей Дмитро Кротков, протоієрей Петро Дегтярьов та клірик московського храму Воскресіння Христового ієрей Павло Каледа. Вони привезли стяг із зображенням святих… «для захисту критичної інфраструктури».

Священники РПЦ привезли на ЗАЕС церковні стяги, які «мають захистити енергооб’єкт» фото з відкритих джерел

МАГАТЕ, але не те

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працюють на Запорізькій АЕС з 1 вересня 2022 року. Постійно на об’єкті були присутні четверо представників міжнародної організації, які фіксують надзвичайні та небезпечні ситуації на території станції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що «ЗАЕС не надає експертам доступу до важливих для ядерної безпеки зон». Фактично, росіяни не допускають міжнародників до дахів реакторних блоків, турбінних залів ЗАЕС, розподільного пункту на сусідній ТЕС та ізолювальних воріт водойми-охолоджувача атомної станції.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі обіймами вітається із представником Росії на території ЗАЕС скриншот: відео від російських пропагандистів

Натомість експерти спостерігають за рівнем води в басейні відпрацьованого палива, парогенераторів і кімнат систем безпеки. Також експертів допускають до нагляду за роботою насосів охолодження відпрацьованого палива, де виникли проблеми із водопостачанням після підриву Каховської ГЕС російськими військовими.

У своїх звітах працівники МАГАТЕ фіксували артобстріли, що велися з території атомної станції, та звуки стрілецької зброї. Утім жодної інформації про те, хто ж вів обстріл з території станції, у звітах чомусь немає. 7 квітня 2024 року на ЗАЕС здетонував дрон. Коментуючи це, МАГАТЕ закликало дотримуватися п’яти принципів організації, не звертаючись ні до кого конкретно.

Рафаель Гроссі прокоментував детонацію дрона на території ЗАЕС скриншот: акаунт МАГАТЕ в соцмережі X

Також торік на атомному об’єкті сталася подія, яка неабияк стурбувала українців. Ввечері 11 серпня росіяни влаштували пожежу в градирні (вежа охолодження води, що надходить з ядерного блока) на території ЗАЕС. «Команда ЗАЕС» надала МАГАТЕ інформацію про те, що інцидент стався внаслідок «ймовірної атаки безпілотника» на одну з градирень. Таким чином, МАГАТЕ озвучило версію подій, надану саме російською стороною, адже окупанти фактично вже замінили персонал станції після захоплення.

Росіяни опублікували відео, на якому видно пожежу в градирні ЗАЕС скриншот: російське відео

Ушкоджена пожежею градирня непридатна для використання. Тому у майбутньому її, ймовірно, знесуть, заявив Рафаель Гроссі.

1 березня 2025 року стало відомо, що на ЗАЕС відбулася ротація спостерігачів МАГАТЕ через окуповані території України під супроводом військових російської армії. Очільник МАГАТЕ пояснив, що це було вимушеним рішенням, продиктованим безпекою експертів. Він також наголосив, що проходження місії через окуповані території жодним чином не означає визнання російської окупації ЗАЕС, а рішення ухвалювалося не в односторонньому порядку: його попередньо начебто обговорили з президентом України Володимиром Зеленським і представниками МЗС, зокрема Андрієм Сибігою.

Попри це, українська сторона засудила дії МАГАТЕ. У Міністерстві закордонних справ наголосили: ротацію провели без згоди України, що є порушенням суверенітету та територіальної цілісності. Київ направив ноту протесту до керівництва МАГАТЕ.

У коментарі «Главкому» експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна зазначила, що експерти МАГАТЕ – лише спостерігачі, які не можуть впливати на події, що відбуваються на Запорізькій АЕС. І наразі, на думку Кошарної, сенсу у місіях МАГАТЕ на станцію немає.

Ротація місії МАГАТЕ, квітень 2024 року фото з відкритих джерел

«Раніше від МАГАТЕ їздило чотири експерти, наразі їх вже троє. І вони недостатньо кваліфіковані, не мають досвіду експлуатації АЕС. Туди їдуть медичні фізики, експерти з поводження з відходами та обов’язково інспектор з гарантій. Вони не мають достатньо кваліфікації для оцінки технологічних процесів, які відбуваються навіть тоді, коли енергоблоки зупинені й перебувають у холодному зупиненні. На мою думку, Україна має прийняти рішення припинити ці місії. Перестати постачати росіянам заручників, яких ті використовуватимуть у своїх цілях», – вважає експертка.

Навіщо Путіну ЗАЕС

Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace у своєму листі до МАГАТЕ закликала терміново вжити заходів, аби зупинити наміри Росії щодо перезапуску реакторів Запорізької АЕС. Зі свого боку російські посадовці регулярно заявляли про такий намір.

Зокрема, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який у Кремлі відповідає за окуповані території, під час відвідин ЗАЕС наприкінці минулого року заявив, що окупаційна адміністрація має бути готова до якнайшвидшого запуску всіх шести блоків. Очільник «Росатома» Олексій Ліхачов у січні цього року назвав «головною мрією» відновлення потужності станції та початок виробництва електроенергії.

Гауляйтер Енергодару Максим Пухов – про наміри росіян на Запорізьку АЕС скриншот: Telegram «Пухов Live»

«Восени росіяни вже видали першу ліцензію для поводження з джерелами іонізуючого випромінювання. Нещодавно було повідомлення, що в процесі розгляду видача ліцензії на експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС. І керівник «Росатома» казав, що ліцензія буде на експлуатацію енергоблока №1 ЗАЕС. Тобто їх завдання зараз – ввести в експлуатацію хоча б один енергоблок», – коментує «Главкому» Ольга Кошарна.

Експертка з ядерної безпеки каже, що росіяни цілком можуть ввести мінімум один блок в експлуатацію. В їхніх планах – побудувати помпову станцію на річці Конці, що у Херсонській області. Конка – доволі потужна ріка, зауважила Кошарна, і її ресурсу може вистачити для запуску у роботу навіть двох енергоблоків ЗАЕС.

Разом з тим, високопоставлене джерело «Главкома» в уряді висловило сміливе припущення: Запорізька атомна станція стане одним із пунктом переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Українська влада наполягатиме на відновленні контролю за атомною станцією, і, за даними джерела, ймовірність повернення станції доволі висока. За даними української розвідки, атомний об’єкт перетворився для Росії на валізу без ручки. Саме тому російський диктатор навіть проводив спеціальну нараду, де йому доповіли про неможливість використання об’єкта за його прямим призначенням. Така безвихідь, на думку джерела, може спонукати росіян, наприклад, піти на поступки і залишити станцію, але перед цим знищити її важливі об’єкти. Про такий сценарій ще у 2023 році писала британська The Times.

Експертка у галузі атомної енергетики Ольга Кошарна також висловила впевненість: якщо російські військові відходитимуть з АЕС, то замінують її, а що можна вивезти – вивезуть.

«Я впевнена у тому, що росіяни замінували якісь ключові місця, щоб у випадку деокупації дистанційно підірвати їх. Навколо ЗАЕС все заміновано. Можливо, ви пам’ятаєте новини про те, що дикі тварини, які бігали навколо станції, підривалися. Бо росіяни розкидали «міни-пелюстки». Вони замінували шандору. Це такі запірні ворота на ставку-охолоджувачі. Звідти витече близько 46 млн кубометрів води у випадку підриву», – зазначила Кошарна.

В Інтернеті публікують оголошення з пошуку бажаючих вступити до лав Росгвардії скриншот: сайт з пошуку роботи в Ленінградській області

Тим часом Росгвардія продовжує мілітаризацію ЗАЕС. Через різноманітні регіональні сайти з пошуку роботи туди запрошують охочих. Для проходження служби треба мати не менше дев’яти класів шкільної освіти, відсутність ВІЛ та погашену судимість.

Маргарита Огнева, «Главком»