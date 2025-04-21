На фронті загинув український регбіст

Ігор Власюк був гравцем клубу «Батяри»

17 квітня під час виконання бойового завдання загинув український регбіст Ігор Власюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію регбі Львівщини.

Сержант, командир гармати Ігор Власюк загинув в районі населеного пункту Шипувате Купʼянського району Харківської області під час виконання бойового завдання, проявивши безмірну мужність і героїзм під час захисту Батьківщини.

Ігор з початку повномасштабної війни став на захист нашої Держави.

«Щирі співчуття батькам, сестрі та усім рідним загиблого Героя. Нехай Господь дарує спокій його душі, а памʼять про Ігора житиме вічно серед нас», – зазначили у Федерації регбі Львівщини.

Ігор Власюк був гравцем РК «Батяри».

Нагадаємо, на війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк. Про це написали на facebook-сторінці Асоціації боксу України.

«На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний Воха. Багаторазовий чемпіон і призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць на ринзі та безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим», – ідеться у дописі.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.