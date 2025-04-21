РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди

Окупанти скористались перемир’ям для просування на території України

Російські війська використали «великоднє перемир’я» для облаштування проходу через водні перешкоди. Зокрема, у неділю, 20 квітня, вони намагалися розчистити переправу через річку Чорний Жеребець. Як інформує «Главком», про це повідомили аналітики DeepState.

«Бійці 66 ОМБр публікують кадри як росіяни намагаються розчистити дорогу, від раніше підбитої інженерної техніки комплексу розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою. 20 квітня московити намагалися розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять піхотинців і спеціалізовану машину», – йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики пояснили, чому ЗСУ не дали відповідь.

«Сили Оборони намагаються діяти виключно дзеркально, а кацапи вогонь в цих діях не відкривали. Це той приклад «використання можливостей» цього вибіркового «перемир’я». Росіяни не ведуть вогонь, де розуміють, що «тишу» необхідно використати для облаштування, підготовки штурмових дії, ротацій тощо. Після закінчення цієї вистави на фронті бійцям Сил оборони буде несолодко», – додали в DeepState.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Вчора Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила перемир’я.

А вже сьогодні зранку в Києві лунали вибухи.