«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу

Допис військового викликав суперечки в суспільстві

Після трагічного удару по Кривому Рогу 4 квітня, що забрав життя 20 людей, зокрема дев’ятьох дітей, суспільство шокувала заява військового Андрія Батюкова. У своєму дописі він зазначив, що йому «не шкода цивільних», викликавши хвилю обурення в мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Батюкова у Facebook.

«Мені ніколи не шкода цивільних. Кожного разу, коли гине їх якась кількість я запитую – у скількох з них батько чи мати, чоловік чи дружина служить?», – йдеться у дописі.

скриншот

Після того, як Батюков зробив свою заяву, один з користувачів соцмережі у коментарях поцікавився, чи не шкода йому загиблих дітей, на що військовий відповів: «Якщо батьки ухилянти? Ні».

скриншот

Дехто з користувачів соцмереж засудив допис, зазначивши, що були випадки, коли чоловік воює на фронті, а його рідні загинули унаслідок обстрілів.

скриншот

Водночас знайшлися й ті, хто підтримав Батюкова, вважаючи, що він правильно висловив свою позицію. Однак, після хвилі обговорень, військовий обмежив доступ до коментарів, і більше неможливо залишати відгуки під його дописом.

скриншот

Згодом Андрій Батюков пояснив свій допис, зазначивши, що якби чоловіки та жінки ставали на захист своїх домівок, несли службу в ППО або ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади), або служили в інших частинах Сил оборони, то смертей би стало менше.

«Якби чоловіки та жінки ставали на захист своїх домівок, несли службу в ППО або ДФТГ, хто не має здоров'я для армії. Чи стали на захист в інших частинах Сил оборони то смертей би стало менше. Якщо громадянин не думає як сховатися від армії, не стає ухилянтом, а захищає свій дім, свою родину, цим він робить оборону сильніше. Але суспільство цивільних наповненню ухилянтами для яких тікати від вирішення проблеми єдиний шлях. Це я засуджую та не розумію. Для цього у мене не має співчуття. І коли після хвилі співчуття в фейсбук не шикується черга, щоб записатися до війська, щоб не дати на наступний раз вбивати людей, дітей, жінок, то всі це співчуття нічого не варте», – написав військовий.

скриншот

Що відомо про Андрія Батюкова?

За даними руху «Чесно», Андрій Батюков, 1983 року народження, має вищу освіту та проживає в Києві. Він раніше був членом партії «Європейська солідарність».

скриншот

Наразі Батюков служить у Збройних силах України.

Батюков опублікував відео, в якому уточнив, що він не є членом жодної партії: «Від початку власне війни, від початку моєї офіційної служби в Силах спеціальних операцій і далі не мав стосунків з жодною політичною силою і власне не маю їх зараз».

скриншот

Військовий пояснив, що суспільство не звикло до жорстких висловлювань, хоча таким чином воно толерує ухилянтів.

Нагадаємо, у Кривому Розі після ракетної атаки кількість відомо про 20 загиблих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік. Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Як відомо, 7 квітня на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки.

До слова, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.