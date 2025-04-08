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«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби
фото з відкритих джерел

Заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави – ТЦК

Начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрій Ковалюк поділився своїм досвідом і поглядом на реалії війни та мобілізаційні процеси. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Україна зіштовхнулася з важкими втратами через недооцінку людських ресурсів та помилки в управлінні на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Ковалюка для «Четверта влада».

Юрій Ковалюк відкрито заявив, що відмовляє свого сина від служби у війську. «А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще півроку. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, хватить. Сину 22 роки», – заявив Ковалюк.

Також в інтерв’ю Ковалюк розповів про «Контракт 18-24» та заявив, що відговорює бажаючих підписати контракт з ЗСУ. «Відговорюю, кажу: хлопці, вам прийдеться служити в м’ясних бригадах, там живучість особового складу дуже низька», - заявив Ковалюк.

На це інтерв’ю відреагували у Рівненському обласному ТЦК та СП.

«В окремих медіа поширюється інформація про суб’єктивні заяви начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, «моральної втоми» особового складу та нібито «халатного ставлення» до «людського ресурсу» у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви», – заявили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Реакція Рівненського обласного ТЦК та СП
Реакція Рівненського обласного ТЦК та СП
скріншот

Як відомо, Юрій Ковалюк – начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у місті Радивилів. Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році під час першої хвилі мобілізації, коли він у складі 8-го армійського корпусу брав участь у боях за Іловайськ та Савур-Могилу. Надалі командував розвідувальною ротою, з якою за півторарічний термін пройшов бої за Станицю Луганську, Трьохізбенку,  Світлодарську Дугу під час АТО. Далі понад пів року був командиром роти вогневої підтримки, з якою виконували бойові завдання на Авдіївському напрямку,  та командиром командно-розвідувального пункту.

Після повномасштабного вторгнення, з 25.02.2022 року  очолював батальйони Сил територіальної оборони, проходячи з підрозділами гарячі точки – Бахмут, Куп’янськ, Сумщину. Особовий склад під командуванням Юрія Ковалюка брав  участь у Курській операції.

За роки служби підполковник Юрій Ковалюк отримав численні державні та військові відзнаки, серед яких особливе місце займають відзнака Президента України «За оборону України» та церковний орден Святого Юрія Переможця, вручений особисто Блаженнішим митрополитом Епіфанієм. Отримав за бойові заслуги також і нагороди від Міністра оборони України, керівництва Головного Управління Розвідки, командувачів угрупувань та родів військ ЗСУ. 

Одружений, має двох дорослих дітей. Старша донька Юрія Ковалюка сьогодні теж служить за контрактом у Збройних Силах.

Нагадаємо, Начальник Пологівського районного територіального центру комплектування Віктор Юрчук порівняв роботу в ТЦК і перебування на фронті. За його словами працювати в ТЦК важче.

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Теги: війна скандал Рівне ТЦК

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