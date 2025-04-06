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Ексконсультант Пентагону: КНДР втратила майже половину своїх сил на війні з Україною

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Ексконсультант Пентагону: КНДР втратила майже половину своїх сил на війні з Україною
Кадри з Курської області Росії. Дрон зафіксував північнокорейських військовослужбовців
фото: скріншот з відео

Після втрат в Курській області в КНДР обмежили кількість солдат, яких відправляють на допомогу РФ

Північна Корея зазнала катастрофічних втрат серед своїх військ, які воюють разом з Росією в Україні, позбувшись майже 50% своїх сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на екс-консультанта Пентагону Рубена Ф. Джонсона для 19fortyfive.

Як зазначає Джонсон, загалом сили, відправлені Пхеньяном для участі в бойових діях разом із російськими підрозділами, налічують від 10 000 до 12 000 осіб, організованих у п’ять піхотних бригад.

Британська розвідка повідомила, що станом на березень цього року північнокорейські війська зазнали понад 5000 втрат у наступальних бойових операціях проти українських військ у російській Курській області. Із них приблизно третина втрат – це війська, загиблі в бою.

Через високу смертність солдатів КНДР у Курській області,  режим Кім Чен Ина обмежив кількість додаткових військ як заміну втраченим.

Як зазначає Джонсон, високі показники втрат серед особового складу КНДР майже напевно стали наслідком стандартної російської тактики «м’ясних атак».

«Це масовані атаки, описані британським міністерством як «вкрай виснажливі спішні атаки», під час яких окремі війська залишають відносну безпеку своїх бронетранспортерів і бойових машин піхоти і просуваються вперед виключно пішки», – розповів Джонсон.

В Курській області північнокорейські підрозділи використовували як відволікаючу силу в бойових операціях.

Як зазначає Джонсон, солдати КНДР вирушають уперед практично безперервною низкою атак. Ця тактика утримує українські війська в напрузі, дозволяючи росіянам відступати і стежити за будь-якими слабкими місцями на українських позиціях, які будуть виявлені. Потім вони відправляють у бій російські підрозділи, які можуть надати додаткову бойову міць критично важливим ділянкам фронту.

Джонсон підкреслив, що українські війська утримують те, що описується як простий плацдарм у Курській області, але вартість цього територіального поштовху для північнокорейських підрозділів була надзвичайно високою.

Нагадаємо, Британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну. В огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії за 5 квітня йдеться, що темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли армія РФ захопила понад 700 квадратних кілометрів.

За оцінками британської розвідки, в березні 2025 року російські війська, найімовірніше, захопили 143 квадратні кілометри української території, що в середньому становить менше п'яти квадратних кілометрів на добу.


 

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Теги: Північна Корея війна росія

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