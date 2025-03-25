Чи чекати миротворчу місію Китаю в Україні?

Путіну дуже важко буде відмовити Сі, якщо той захоче побути миротворцем

Участь Китаю у миротворчій місії в Україні вже обговорюється, хоча і не офіційно. Про це повідомляє німецька газета Welt am Sonntag.

Відповідно до джерел видання, китайські дипломати хочуть зʼясувати як поставляться у Європі до того, якщо Китай офіційно зробить таку пропозицію.

І європейські чиновники, ніби то погодилися, що якщо така пропозиція буде зроблена, це точно підвищить шанси, що місія відбудеться.

І тут європейці абсолютно праві. На сьогодні свою готовність взяти у місії заявило близько 30 країн, але далі заяв нічого не відбувається.

Бо європейцям для миротворчої місії потрібні тверді гарантії безпеки США, які Трамп відмовляється давати.

Більше того, проти місії за участі країн-членів НАТО категорично виступає Росія. А от з Китаєм таких проблем немає.

По-перше, Путіну дуже важко буде відмовити Сі, якщо той захоче побути миротворцем.

А, по-друге, Китаю не потрібні ніякі гарантії США, бо у Пекіні і так чудово розуміють, що під час виконання місії росіяни жодним чином не загрожуватимуть китайцям.

Тому як би це фантастично не звучало, але варіант китайських миротворців (або європейських миротворців за участі китайців) – теж можливий. І якщо це станеться, вперше в історії

Китай стане для Європи не торгівельним партнером, конкурентом, або місцем для туризму, а одним із гравців в новій архітектурі європейської безпеки.

Яким, за іронією, вже не хочуть бути США, які бачать своїм основним конкурентом саме Китай.