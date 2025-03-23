Волтц описав покрокову модель перемир’я в Україні

Одним із етапів перемир'я може стати обмін полоненими, який буде «жестом доброї волі», вважає Волтц

Першим кроком, за словами Волца, має стати взаємне припинення повітряних атак по енергетичній інфраструктурі

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц розповів, як саме, на думку команди Дональда Трампа, має відбуватися процес припинення війни між Росією та Україною. За його словами, це буде поетапне врегулювання, де припинення вогню на фронті стане лише завершальним кроком – передуватимуть йому низка жестів деескалації. Як інформує «Главком», про це Майк Волтц розповів в інтерв'ю Fox News.

Першим кроком, за словами Волца, має стати взаємне припинення повітряних атак по енергетичній інфраструктурі.

«Обидві сторони повинні припинити запуск дронів і ракет по АЕС, нафтопроводах та енергомережах. Адже одного дня все це доведеться відновлювати», – зазначив він.

Наступним етапом, на його думку, може стати обмін полоненими, який буде «жестом доброї волі».

Після цього радник вважає доцільним перехід до питань морської безпеки, адже обидві країни мають вихід до Чорного моря й потребують торгівлі – нафтою, газом, зерном.

Останнім і найскладнішим кроком, за словами Волтца, буде домовленість про припинення вогню на лінії фронту.

«Найскладніше питання – так звана «лінія контролю». Це окопна війна, яка розтягнулася майже на 800 миль», – наголосив він.

Нагадаємо, спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершення війни.

Як відомо, у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді ввечері 23 березня стартувала зустріч української та американської делегацій.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.