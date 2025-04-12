На війні загинув майстер спорту України з боксу

Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком

Володимир Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ восени 2024 року

На війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк. Як інформує «Главком», про це написали на facebook-сторінці Асоціації боксу України.

«На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний Воха. Багаторазовий чемпіон і призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць на ринзі та безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим», – ідеться у дописі.

Володимир Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ восени 2024 року.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.

Володимира Мандзюка посмертно нагородили відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Тіло бійця зустрінуть 12 квітня у селищі Микулинці. Також прощання та похорон відбудуться 13 квітня в Тернополі.

Раніше на фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Йому було 33 роки. Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.