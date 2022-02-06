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    На Іграх у Пекіні побили олімпійський рекорд

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    Нільс Ван дер Пул прискорився на останньому колі - На Іграх у Пекіні побили олімпійський рекорд
    Нільс Ван дер Пул прискорився на останньому колі
    фото: olympics

    Шведський ковзаняр ван дер Пул здобув золото на дистанції 5000 м

    На Олімпіаді в Пекіні не встояв рекорд зимових Ігор в ковзанярському спорті. Швед Нільс Ван дер Пул завоював «золото» на дистанції 5000 метрів з рекордним часом 6 хвилин 8,84 секунд. Цей результат буде орієнтиром для інших бігунів щонайменше до наступної Олімпіади.

    Зазначимо, що перед останнім колом Ван дер Пул поступався трьом ковзанярам, які на той час перебували в трійці лідерів. Фінішний накат шведського спортсмена був феноменальним.

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    Срібло Олімпіади виграв представник Нідерландів Патрік Руст (+0,47). Бронзова медаль дісталася норвежцю Халльгейру Енгебротену (+1,04).

    Тим часом стало відомо, що українська біатлоністка Дар’я Блашко заразилася коронавірусом і пропустить індивідуальну гонку.

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    Теги: Олімпіада рекорд ковзанярський спорт
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    На Іграх у Пекіні побили олімпійський рекорд