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На «Іграх нескорених» українець здійснив вражаюче влучання з лука (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На «Іграх нескорених» українець здійснив вражаюче влучання з лука (відео)
Володимир Товкис приніс команді максимальну суму очків
фото: скріншот із відео

У заключний день змагань українці вибороли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука

На «Іграх нескорених-2023» у німецькому Дюссельдорфі представник збірної України Володимир Товкис у командному турнірі зі стрільби з лука здійснив вражаюче влучання. 

Товкис, який до цього вже завоював три медалі, приніс команді максимальну суму очків.

У фіналі наша команда здолала Польщу з рахунком 6:0 і виборола золото.

4 фото
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Команда України зі стрільби з лука виборола золото
фото: Invictus Games: Team Ukraine

Стрільба Макса Зубова, Володю Товкиса та Вадима Мазніченка була просто дивовижною.

Нагадаємо, на «Іграх нескорених-2023» Україну представляли 25 учасників, які вибороли на змаганнях 34 медалі – 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат в історії виступів українців. У Торонто-2017 команда здобула 14 нагород, у Сіднеї-2018 – 20, а у Гаазі-2022 – 16.

«Ігри нескорених» – це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військовослужбовців, поранених або тих, які отримали інвалідність. Засновником змагань є принц Гаррі.

Як повідомлялося, під час чергового етапу цьогорічних змагань у Дюссельдорфі герцог Сассекський проходив повз трибуну з вболівальниками. Серед них він помітив бійця на інвалідному візку із прапором України в руках. Принц підійшов до українця, опустився на одне коліно, потис руку та зробив фото.

Теги: стрільба з лука Україна Ігри нескорених

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