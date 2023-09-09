Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії
Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі
фото з відкритих джерел

Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 12 вересня

Українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м 'ячі були забиті в першому таймі.

Спочатку на 26 хвилині Олекандр Зінченко відкрив рахунок, а на 41-й – Кайл Уокер відновив паритет у матчі. У другій половині гри команди забитими м'ячами не відзначались.

Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 12 вересня. Суперниками українців буде не менш зірковий за англійців склад «Скуадри Адзури».

Раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила президента іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса на час дисциплінарного розслідування, розпочатого через те, що він поцілував футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо.

Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Футболісти Трубін (ліворуч) та Довбик (праворуч) порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення на територію України
Мінспорту додало двох футболістів збірної до списку порушників правил виїзду за кордон
4 вересня, 18:28
Луїс Рубіалес поцілував Дженніфер Ермосо
Скандал у світовому футболі. ФІФА порушила справу за «сексуальне насилля» на полі
27 серпня, 13:03
Посадовець за підрядник заволоділи 1,2 млн грн
На Одещині посадовці вкрали гроші, призначені для футбольного поля у військовому містечку
25 серпня, 14:27

Новини

Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії
Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх: позиція Макрона однозначна
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх: позиція Макрона однозначна
Ф'юрі зухвало висунув вимоги Усику до бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ф'юрі зухвало висунув вимоги Усику до бою за звання абсолютного чемпіона світу
Чи будуть російські спортсмени на Олімпіаді в Парижі: Макрон зробив заяву
Чи будуть російські спортсмени на Олімпіаді в Парижі: Макрон зробив заяву
Міжнародна федерація водних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань
Міжнародна федерація водних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань
Мінспорту додало двох футболістів збірної до списку порушників правил виїзду за кордон
Мінспорту додало двох футболістів збірної до списку порушників правил виїзду за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
18K
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
17K
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
14K
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку
9481
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
7262
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Сьогодні, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Вчора, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту