Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії

Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі

Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 12 вересня

Українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м 'ячі були забиті в першому таймі.

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Спочатку на 26 хвилині Олекандр Зінченко відкрив рахунок, а на 41-й – Кайл Уокер відновив паритет у матчі. У другій половині гри команди забитими м'ячами не відзначались.

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Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 12 вересня. Суперниками українців буде не менш зірковий за англійців склад «Скуадри Адзури».

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