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Український тенісист Сачко виграв турнір у Польщі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Український тенісист Сачко виграв турнір у Польщі
В активі Сачка тепер п'ять парних титулів на турнірах ATP Challenger Tour у семи зіграних фіналах

Перемога у Щесині принесла Сачку 125 рейтингових очок і €4210 призових

Українець Віталій Сачко та чех Ендрю Полсон, виграли парний титул ATP Challenger турніру у Щесині (Польща). У фіналі вони перемогли чеха Зденек Коларжа та іспанця Серхіо Мартос Горнеса: 6:1, 7:6(6).

Перемога у Щесині принесла Сачку 125 рейтингових очок і €4210 призових.

Загалом в активі українського тенісиста тепер п'ять парних титулів на турнірах ATP Challenger Tour у семи зіграних фіналах, а чех виграв шостий трофей у кар'єрі, зокрема п'ятий цього року.

Варто зазначити, інша українська тенісистка Надія Кіченок виборола перемогу у фіналі парного розряду турніру категорії WTA 250 в Осаці (Японія).

Нагадаємо, що українська збірна з тенісу здобула перемогу над командою Колумбії у Першій Світовій групі Кубка Девіса.

До слова, бельгійська тенісистка з українським корінням Марина Заневська відмовилася від традиційного рукостискання після поєдинку першого кола Відкритого чемпіонату США проти білоруски Аріни Сабаленко.

 

 

Теги: теніс

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