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Уперше від початку війни: УЄФА призначив арбітрів із Росії на офіційний матч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше від початку війни: УЄФА призначив арбітрів із Росії на офіційний матч
Бригада представників країни-агресора працюватиме на офіційному футбольному матчі вперше з лютого 2022 року
фото: uefa.com

Російська бригада арбітрів на чолі з громадянкою РФ Вірою Опейкіною обслужать матч жіночої Ліги націй

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Російська бригада арбітрів на чолі з громадянкою РФ Вірою Опейкіною обслужать матч жіночої Ліги націй. Гратимуть збірна Вірменії та Казахстану. Асистентами головного арбітра та резервним арбітром також будуть росіянки.

Таким чином, бригада представників країни-агресора працюватиме на офіційному футбольному матчі вперше з лютого 2022 року.

До відома, Міжнародна федерація водних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань.

Нагадаємо, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила номінантів на премію найкращого гравця року. У трійку номінантів потрапили Ліонель Мессі, Ерлінг Голлан та Кевін Де Брейне.

Раніше повідомлялося, що Україна просила УЄФА відсторонити росіян від своїх обов'язків в організації.

Теги: Україна Ліонель Мессі УЄФА

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