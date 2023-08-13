Суперник збірної України з футболу сенсаційно залишився без тренера

Манчіні очолював збірну Італії з 2018 року

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні вирішив завершити роботу в національній збірній

Роберто Манчіні покинув посаду головного тренера збірної Італії з футболу. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

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За його інформацією, розірвання контракту відбулося саме з ініціативи самого тренера. Причини такого рішення Манчіні не відомі.

Манчіні очолював збірну Італії з 2018 року. Під його керівництвом команда виграла Євро-2020, але потім не пробилася у фінальну стадію Чемпіонату світу 2022 року.

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Сумарно Манчіні провів на посаді головного тренера збірної Італії 61 матч, у яких здобув 39 перемог, 13 разів зіграв унічию і зазнав 9 поразок.

Нагадаємо, збірна Італії – суперник України у відборі на Євро-2024. Команди зіграють між собою вже менш ніж за місяць – 12 вересня.

У двох матчах відбору на Євро-2024 Італія набрала 3 очки – одна перемога і одна поразка.