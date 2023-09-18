Президент УЄФА назвав єдину умову повернення Росії на міжнародні турніри

Стало відомо, як довго Росію буде виключено з футбольних єврокубків

Президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін, заявив, що до завершення війни повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, російські збірні та клуби не повернуться до участі у змаганнях під егідою УЄФА. Про це він сказав сербському телеканалу Sportklub.

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«Як довго Росію буде виключено з єврокубків? До закінчення військових дій в Україні», – зазначив Чеферін.

Як відомо, збірну Росії та російські клуби усунули від змагань після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов стверджував, що організація веде переговори з УЄФА та ФІФА щодо повернення на турніри.

Крім того, Чеферін також пояснив припинення співпраці УЄФ з «Газпромом». «Це просто мало бути зроблено як символічний акт, під час матчів, які дивляться сотні мільйонів людей, рекламувати цю компанію складно», – зазначив він.

До слова, нещодавно УЄФА вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Україна просила УЄФА відсторонити росіян від своїх обов'язків в організації.

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