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Президент УЄФА назвав єдину умову повернення Росії на міжнародні турніри

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Президент УЄФА назвав єдину умову повернення Росії на міжнародні турніри
РФ надовго залишиться поза грою на футбольному полі
фото ілюстративне

Стало відомо, як довго Росію буде виключено з футбольних єврокубків

Президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін, заявив, що до завершення війни повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, російські збірні та клуби не повернуться до участі у змаганнях під егідою УЄФА. Про це він сказав сербському телеканалу Sportklub.

«Як довго Росію буде виключено з єврокубків? До закінчення військових дій в Україні», – зазначив Чеферін.

Як відомо, збірну Росії та російські клуби усунули від змагань після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов стверджував, що організація веде переговори з УЄФА та ФІФА щодо повернення на турніри.

Крім того, Чеферін також пояснив припинення співпраці УЄФ з «Газпромом». «Це просто мало бути зроблено як символічний акт, під час матчів, які дивляться сотні мільйонів людей, рекламувати цю компанію складно», – зазначив він.

До слова, нещодавно УЄФА вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Україна просила УЄФА відсторонити росіян від своїх обов'язків в організації.

УЄФА оголосив номінантів на премію найкращого гравця року. У трійку номінантів потрапили Ліонель Мессі, Ерлінг Голлан та Кевін Де Брейне.

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ росія війна

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