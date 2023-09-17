Футбольний скандал: суддя дав фінальний свисток за мить до гола (відео)

На останніх секундах матчу суддя обірвав гольову атаку «олександрійців» після кутового за рахунку 1:1

16 вересня в Олександрії на полі стадіону «Ніка» відбувся матч 7-го туру української Прем’єр-ліги

У суботу, 16 вересня, в Олександрії на полі стадіону «Ніка» відбувся матч 7-го туру української Прем’єр-ліги, в якому зіграли місцева «Олександрія» і «Минай» із Закарпатської області.

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На останніх секундах гри стався скандальний епізод – суддя Олександр Шандор обірвав гольову атаку «олександрійців» після кутового за рахунку 1:1.

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Шандор спочатку додав п'ять хвилин до основного часу, але «Олександрія» подавала кутовий на сьомій компенсованій. Під час розіграшу кутового був забитий м’яч після скидання з дальньої штанги, але суддя дав свисток на мить раніше.

Після завершення матчу тренерський штаб «Олександрії» та футболісти висловили претензії арбітру.

Тренер «Олександрії» Сергій Кравченко прокоментував підсумки матчу.

«Грою не задоволений, але можна відзначити хлопців, що боролися до кінця. Заробили очко, могли виграти в кінці. Дуже цікавий момент – я такого ще бачив. М’яч ще в штрафному майданчику, а арбітр дає свисток.

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Є причини такої гри – багато футболістів пішли, молоді потрібно часу та впевненості, яка приходить із результатом. Плюс деякі після травм багато пропустили, лише повертаються. Вважаю, що майбутнє нашої команди є», – цитує Кравченка Tribuna.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м'ячі були забиті в першому таймі.