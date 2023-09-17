Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футбольний скандал: суддя дав фінальний свисток за мить до гола (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Футбольний скандал: суддя дав фінальний свисток за мить до гола (відео)
На останніх секундах матчу суддя обірвав гольову атаку «олександрійців» після кутового за рахунку 1:1
фото: скріншот з відео

16 вересня в Олександрії на полі стадіону «Ніка» відбувся матч 7-го туру української Прем’єр-ліги

У суботу, 16 вересня, в Олександрії на полі стадіону «Ніка» відбувся матч 7-го туру української Прем’єр-ліги, в якому зіграли місцева «Олександрія» і «Минай» із Закарпатської області.

На останніх секундах гри стався скандальний епізод – суддя Олександр Шандор обірвав гольову атаку «олександрійців» після кутового за рахунку 1:1.

Шандор спочатку додав п'ять хвилин до основного часу, але «Олександрія» подавала кутовий на сьомій компенсованій. Під час розіграшу кутового був забитий м’яч після скидання з дальньої штанги, але суддя дав свисток на мить раніше.

Після завершення матчу тренерський штаб «Олександрії» та футболісти висловили претензії арбітру.

Тренер «Олександрії» Сергій Кравченко прокоментував підсумки матчу.

«Грою не задоволений, але можна відзначити хлопців, що боролися до кінця. Заробили очко, могли виграти в кінці. Дуже цікавий момент – я такого ще бачив. М’яч ще в штрафному майданчику, а арбітр дає свисток.

Є причини такої гри – багато футболістів пішли, молоді потрібно часу та впевненості, яка приходить із результатом. Плюс деякі після травм багато пропустили, лише повертаються. Вважаю, що майбутнє нашої команди є», – цитує Кравченка Tribuna.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив призначити російських арбітрів на офіційний матч уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м'ячі були забиті в першому таймі.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт ФК «Минай» ФК Олександрія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі легенд футболу
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
Вчора, 08:00
Фраттезі відкриває рахунок на користь Італії
Україна мінімально поступилася Італії й втратила позицію у кваліфікації Євро-2024
13 вересня, 00:02
Раніше боксер неодноразово висловлювався про те, що «потрібно розділяти спорт та політику»
Скандальний боксер Редкач поїхав до Росії попри повномасштабну війну (фото)
12 вересня, 08:44
Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі
Стадіон у Польщі фантастично виконав гімн України перед матчем із Англією (відео)
10 вересня, 04:15
Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі
Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії
9 вересня, 21:13
Румунський фахівець сказав, що сміявся, коли почув, що про нього пишуть
Тренер «Динамо» Луческу відповів на звинувачення в расизмі
27 серпня, 13:17
Перед чемпіонським боєм український спортсмен провів офіційне тренування
Усик на відкритому тренуванні у Вроцлаві порадував уболівальників запальними танцями
26 серпня, 20:21
«Динамівці» гратимуть в резервному комплекті ігрової форми жовтого кольору із синіми елементами
«Динамо» змінить форму на честь Дня Незалежності (фото)
23 серпня, 15:24
Хокеїст смакує борщ із Кубка
Латвійський хокеїст пообідав українським борщем із Кубка Стенлі (фото)
19 серпня, 19:46

Новини

Футбольний скандал: суддя дав фінальний свисток за мить до гола (відео)
Футбольний скандал: суддя дав фінальний свисток за мить до гола (відео)
Український тенісист Сачко виграв турнір у Польщі
Український тенісист Сачко виграв турнір у Польщі
34 медалі: Україна показала на «Іграх нескорених» найкращий результат за всю історію участі
34 медалі: Україна показала на «Іграх нескорених» найкращий результат за всю історію участі
Українська тенісистка тріумфувала на парному турнірі WTA (відео)
Українська тенісистка тріумфувала на парному турнірі WTA (відео)
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
Збірна України вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса після перемоги над Колумбією
Збірна України вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса після перемоги над Колумбією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
17K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
17K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
9603
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
9457
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту