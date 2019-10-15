На очах української телеведучої бик ледь не вбив тореадора (відео)



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Уляна Шух: Не можна вбивати тварин заради розваги Фейсбук Уляни Шух

Уляна Шух вражена побаченим

Колишня легкоатлетка і телеведуча каналу XSport Уляна Шух нині активно подорожує світом. Днями вона відвідала іспанську столицю Мадрид і не оминула своєю увагою сумнівне іспанське шоу – кориду.

Побаченим Уляна була шокована. Не дивно, адже на її очах бик проткнув рогом матадора.

Корида. Ви не знаєте, що це, якщо не бачили на власні очі, - пише Уляна Шух. – Відео, телепередачі – то пил на чоботях у порівнянні з людським життям, яка може обірватися на твоїх очах...

Ґонсало Кабальєро – перший тореадор, якого ми з Аліною (сестра Уляни, легкоатлетка Аліна Шух – чемпіонка світу серед юніорів, - прим.) побачили в своєму житті. І якого забрали з арени, він спливав кров'ю. Бик підняв його на своєму розі двічі: розріз стегнової вени, два поранення в області паху 30 і 25 см. Якимось дивом я зняла це на відео. Зараз він у лікарні у важкому стані.

Хесус Енріке Коломбо убив першого бика з першого ж уколу. Це було видовищно, професійно і жахливо. Тіло тварини за собою потягли троє коней у квітах, залишаючи кривавий слід на піску.

Карма наздогнала Коломбо в наступному поєдинку: другий торо (бойовий бик) потоптався по ньому, як дитина по першому льоду. Але тореро із закривавленою ногою вбив його.

Мої руки тремтіли, вилиці зводило від нервового напруження, і чесно скажу, в цій битві я, все-таки, вболівала за людей, хоч це і нечесно.

Не чесно, що в ХХІ сторіччі, понині популярна така жорстока розвага. Не чесно, що бідних биків вирощують для однієї тільки мети – бути вбитими заради забави людини.

Я щиро розумію, що так приваблює глядача: історичні традиції, іспанський темперамент, відвага і витонченість мистецтва матадора, гра на межі життя і смерті з несподіваним результатом. Так. Бо ми і самі прийшли за цим. Але, думаю, ніколи не повернемося. Тому що, чорт візьми... не можна. Вбивати. Тварин. Заради. Розваги!»

Додамо, що після жахливого поранення Ґонсало Кабальєро переніс тригодинну операцію. Нині загрози життю 27-річного тореадора загрози немає.