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    Одна з найкрасивіших атлеток України пробилася у фінал чемпіонату світу

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    Марина Бех-Романчук навіть не використовувала третьої спроби - Одна з найкрасивіших атлеток України пробилася у фінал чемпіонату світу
    Марина Бех-Романчук навіть не використовувала третьої спроби
    ФЛАУ

    Марина Бех-Романчук у кваліфікації стрибнула на своєму звичному рівні

    Марина Бех-Романчук з результатом 6,74 м кваліфікувалася до фіналу чемпіонату світу зі стрибків у довжину.

    У першій спробі Бех-Романчук приземлилася на позначці 6,69 м, у другій – на 6,74. Розуміючи, що цього результату вистачить для подолання кваліфікації, Марина вирішила припинити змагання на цій стадії і готуватися до фіналу. Нагадаємо, що кваліфікаційний норматив у змаганнях зі стрибків у довжину серед жінок складав 6,75 м.

    Марина показала четвертий результат поміж усіх учасниць. А найкращою була чемпіонка Європи Малайка Мігамбо з Німеччини – 6,98 м. Також далі за українку стрибали Есе Бруме з Ніґерії (6,89) і Торі Бові зі США (6,77).

    «Я знайома з цим стадіоном, доріжкою і сектором, адже виступала тут на етапі «Діамантової ліги» у травні. Тому звикати до них мені не довелося. Кваліфікація позаду. Попереду фінальні змагання. Будемо готуватися, щоб показати у них якомога кращий результат», - зазначила Марина Бех-Романчук.

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    чемпіонат світу легка атлетика Марина Бех-Романчук стрибки у довжину Малайка Мігамбо Торі Бові Есе Бруме
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