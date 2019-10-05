Одна з найкрасивіших атлеток України пробилася у фінал чемпіонату світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марина Бех-Романчук навіть не використовувала третьої спроби ФЛАУ

Марина Бех-Романчук у кваліфікації стрибнула на своєму звичному рівні

Марина Бех-Романчук з результатом 6,74 м кваліфікувалася до фіналу чемпіонату світу зі стрибків у довжину.

У першій спробі Бех-Романчук приземлилася на позначці 6,69 м, у другій – на 6,74. Розуміючи, що цього результату вистачить для подолання кваліфікації, Марина вирішила припинити змагання на цій стадії і готуватися до фіналу. Нагадаємо, що кваліфікаційний норматив у змаганнях зі стрибків у довжину серед жінок складав 6,75 м.

Марина показала четвертий результат поміж усіх учасниць. А найкращою була чемпіонка Європи Малайка Мігамбо з Німеччини – 6,98 м. Також далі за українку стрибали Есе Бруме з Ніґерії (6,89) і Торі Бові зі США (6,77).

«Я знайома з цим стадіоном, доріжкою і сектором, адже виступала тут на етапі «Діамантової ліги» у травні. Тому звикати до них мені не довелося. Кваліфікація позаду. Попереду фінальні змагання. Будемо готуватися, щоб показати у них якомога кращий результат», - зазначила Марина Бех-Романчук.

Джерело: Федерація легкої атлетики України