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    Українські дівчата фантастичним спуртом вийшли у фінал естафети чемпіонату світу

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    Анна Рижикова видала фантастичне фінішне коло - Українські дівчата фантастичним спуртом вийшли у фінал естафети чемпіонату світу
    Анна Рижикова видала фантастичне фінішне коло
    Instagram Анни Рижикової

    Анна Рижикова на останньому етапі зробила неможливе

    Українські дівчата вийшли в фінал естафети 4х400 метрів на чемпіонаті світу в Досі (Катар).

    Кваліфікаційний забіг для нашої команди розпочався не найкращим чином. Запоріжанка Катерина Климюк, яка стартувала по незручній першій доріжці, передала естафетну паличку Ользі Ляховій останньою, та ще й із доволі відчутним відставанням. Ольга почала відчутно відігруватися в ту мить, коли суперниці перестали бігти кожна по своїй доріжці. Свій етап полтавчанка завершила останньою, але з незначним відставанням від суперниць.

    А після того був спурт киянки Тетяни Мельник, яка вивела нашу команду на п’яте місце. Й нарешті – фантастичне фінішне коло дніпрянки Анни Рижикової, яка спершу вийшла на четверте місце, але оскільки пряме потрапляння у фінал ґарантувало потрапляння в трійку, продовжувала відчайдушну боротьбу до останнього метра. І таки випередила бельгійку Камілле Лаюс фінішним кивком!

    3.26,57 – найкращий для нашої команди результат у поточному сезоні і потрапляння в фінал. Цікаво, що бельгійки, які програли нашій команді лише одну соту секунди, теж відібралися у медальний забіг за часом.

    А виграли кваліфікацію американки Джессіка Бірд, Еллісон Фелікс, Кендалл Елліс і Кортні Около, які бігли в нашому забігу. Їх результат – 3.22,96. Атлетки Ямайки в іншому півфіналі перемогли з трохи скромнішим часом – 3.23,64.

    Фінал жіночої естафети запланований на завтра, 6 жовтня, на 21:15 за київським часом.  

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    чемпіонат світу легка атлетика Ольга Ляхова Анна Рижикова естафета Тетяна Мельник Катерина Климюк Джессіка Бірд Еллісон Фелікс Кортні Около Кендалл Елліс Камілле Лаюс
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