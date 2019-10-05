Це було неймовірно: відео забігу, в якому українки виходили у фінал естафети на чемпіонаті світу



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Катерина Климюк, Ольга Ляхова, Анна Рижикова і Тетяна Мельник вивели збірну України в фінал чемпіонату світу ФЛАУ

З кожним наступним колом наша команда додавала

Українки Катерина Климюк, Ольга Ляхова, Тетяна Мельник і Анна Рижикова вивели збірну України у фінал естафети 4х400 метрів на чемпіонаті світу в Досі (Катар).

Кваліфікаційний забіг для нашої команди розпочався не найкращим чином. Запоріжанка Катерина Климюк, яка стартувала по незручній першій доріжці, передала естафетну паличку Ользі Ляховій останньою, та ще й із доволі відчутним відставанням. Ольга почала відчутно відігруватися в ту мить, коли суперниці перестали бігти кожна по своїй доріжці. Свій етап полтавчанка завершила останньою, але з незначним відставанням від суперниць.

А після того був спурт киянки Тетяни Мельник, яка вивела нашу команду на п’яте місце. Й нарешті – фантастичне фінішне коло дніпрянки Анни Рижикової, яка спершу вийшла на четверте місце, але оскільки пряме потрапляння у фінал ґарантувало потрапляння в трійку, продовжувала відчайдушну боротьбу до останнього метра. І таки випередила бельгійку Камілле Лаюс фінішним кивком!

3.26,57 – найкращий для нашої команди результат у поточному сезоні і потрапляння в фінал. Цікаво, що бельгійки, які програли нашій команді лише одну соту секунди, теж відібралися у медальний забіг за часом.

А виграли кваліфікацію американки Джессіка Бірд, Еллісон Фелікс, Кендалл Елліс і Кортні Около, які бігли в нашому забігу. Їх результат – 3.22,96. Атлетки Ямайки в іншому півфіналі перемогли з трохи скромнішим часом – 3.23,64.

Фінал жіночої естафети запланований на завтра, 6 жовтня, на 21:15 за київським часом.