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Пішов з життя екстренер «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя екстренер «Динамо»
Іван Терлецький народився у Києві, де й почав робити перші кроки у великий футбол

У «Динамо» Іван Іванович Терлецький займався селекційною роботою

Після тривалої хвороби у неділю, 8 червня, на 89-му році життя пішов з життя колишній селекціонер та тренер дитячо-юнацької спортивної школи київського «Динамо» Іван Терлецький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього воротаря столичного клубу Святослава Сироту.

«Іван Іванович був не просто тренером – він був Вчителем із великої літери. Саме він відкрив для багатьох хлопців дорогу у великий футбол, заклавши в них головне: не лише техніку гри, а й людяність, характер, гідність. Його серце завжди було з юними талантами, його слово – чесним і мудрим, а погляд – уважним до кожного. Для мене він був одним із перших тренерів. Людиною, яка навчила не здаватися, боротися й любити гру. Спочивайте з миром, Іване Івановичу. Дякуємо за все», – написав Сирота.

Іван Терлецький народився у Києві, де й почав робити перші кроки у великий футбол. У 1956–1957 роках виступав у складі київського «Динамо», за першу команду зіграв один поєдинок, здебільшого грав за дубль.

Після завершення активних виступів Іван Іванович розпочав тренерську діяльність. У 1970 році очолював «Шахтар» з Красного Луча, у 1974 році входив до тренерського штабу вінницького «Локомотива», а у 1979 році – чернівецької «Буковини». Протягом 1980-1981 років Іван Іванович обіймав посаду старшого тренера вінницької «Ниви», де посприяв становленню як футболіста та переходу до київського «Динамо» Василя Раца, а у 1983–1984 роках очолював криворізький «Кривбас».

Весь цей час Терлецький підтримував тісні стосунки з керівництвом київського «Динамо», фактично виконуючи роль скаута столичного клубу. Згодом він обійняв цю посаду офіційно, займаючись пошуком талантів для «Динамо» як на території України, так і за її межами. Працював у ДЮФШ «Динамо». Взимку 1993 року Терлецький увійшов до тренерського штабу новоствореного футбольного клубу «Бориспіль», який очолював Володимир Безсонов. Після відставки Безсонова та реорганізації клубу в «ЦСКА-Борисфен» продовжив співпрацю з новим наставником команди Михайлом Фоменком[4].

Згодом Терлецький повернувся до «Динамо», де продовжив займатися селекційною роботою. Приклав руку до переїзду в Київ форварда калінінградської «Балтики» Максима Шацьких, тривалий час очолював селекційну службу киян. З 2007 року займався селекцією переважно на рівні дитячо-юнацьких колективів. У червні 2014 року завершив роботу в клубі та вийшов на пенсію.

Нагадаємо, легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років

Теги: ФК «Динамо» тренер смерть

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