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Китай заявив, що готовий до співпраці, аби встановити довгостроковий мир в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Китай заявив, що готовий до співпраці, аби встановити довгостроковий мир в Україні
Мпікер китайського зовнішньополітичного відомства прокоментував заяву президента США Дональда Трампа
фото: X / CHINA MFA Spokesperson

Китай: Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру

Китай заявив, що підтримує «всі зусилля щодо миру» на тлі пропозиції російської сторони про прямі переговори Києва та Москви, а також пропозиції України спершу встановити режим припинення вогню. Як передає «Главком», про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.

«Щодо «української кризи» (війна РФ проти України, – ред.) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру… Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із «кризи» є діалог та переговори», – сказав він.

Водночас спікер китайського зовнішньополітичного відомства прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, що для припинення війни РФ проти України необхідна участь великих держав, зокрема Туреччини та КНР.

«Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні «кризи» й досягненні довгострокового миру», – акцентував Цзянь.

Як відомо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в зусиллях із досягнення миру в Україні, президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх.

Також китайський лідер Сі Цзіньпін заявив російському диктатору Володимиру Путіну про те, що сподівається побачити «справедливу» мирну угоду для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg. 

Сі Цзіньпін під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається, що «справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони», може бути досягнуто за допомогою діалогу.

Раніше президент Росії Володимир Путін у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив про готовність розпочати мирні переговори без жодних попередніх умов. Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван І, передає «Главком» з посиланням на агентство Xinhua.

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Теги: війна Китай

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