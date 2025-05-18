Папа Римський у своїй промові згадав про Україну і справедливий мир

Понтифік нагадав, що через війну в Україні гинуть багато молодих людей

Папи Римський Лев ХІV у своїй промові в честь інтронізації згадав про Україну. Про це передає «Главком».

Понтифік зазначив, що у наш час є надто багато розбіжностей, надто багато ран, завданих ненавистю, насильством, забобонами, страхом перед тими, хто відрізняється від інших та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі.

«У цей момент ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну. В Газі: дти, сім’ї, всі ті хто пережили, вижили – знищені посухою. Ворожість також забрала життя багатьох молодих людей в Україні... Очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру», – сказав він.

Папа також подякував всім римлянам та тим вірянам, які прийшли на месу зі всіх частин світу.

Нагадаємо, Роберт Превост сьогодні офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. Лев XIV урочисто отримав паллій і перстень рибалки. 69-річний Превост став 267 Папою. Він перший представник США на святому престолі.

Раніше, під час Ювілею Східних Церков у Ватикані, він привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».