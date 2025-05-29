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У Кривому Розі байкер розбився на смерть, тікаючи від поліції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Кривому Розі байкер розбився на смерть, тікаючи від поліції
фото: Свої. Кривий Ріг

Мотоцикліста правоохоронці знайшли вже без ознак життя

Увечері 29 травня байкер розбився на смерть у Кривому Розі. Він влетів у стовп, тікаючи від патрульної поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве медіа «Свої. Кривий Ріг»

За повідомленням місцевого видання, чоловіку було 40 років. Він вийшов з магазину, біля якого патрулював поліцейський екіпаж, сів на мотоцикл без шолома та спробував утекти, коли побачив правоохоронців.

Чоловік на шаленій швидкості рушив з місця та поїхав у напрямку приватного сектору. Поліціянти спробували його переслідувати, але втратили з поля зору. Згодом мотоцикліста знайшли вже без ознак життя.

Як повідомляють очевидці та поліція, байкер не впорався з керуванням на закругленій ділянці дороги, був у стані алкогольного сп’яніння. Смерть настала миттєво.

Нагадаємо, на вулиці Академіка Заболотного у Києві сталася смертельна ДТП.

Встановлено, що рухаючись по проїжджій частині водій мотоцикла «Сузукі» не впорався із керуванням та впав з транспортного засобу. При падінні він вдарився головою о проїжджаючий в зустрічному напрямку автомобіль «Форд» під керуванням 22-річного вінничанина.

Раніше ми писали, що поблизу села Судилків Шепетівського району Хмельницької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. Інцидент стався під час відкриття мотосезону. 

За даними поліції, близько 16:00 16-річний підліток, керуючи мотоциклом «Дніпро-11», зіткнувся з мотоциклом Kawasaki ZX 600, за кермом якого перебував 36-річний мешканець села Шепетівки.

Внаслідок зіткнення водій Kawasaki загинув на місці події, а неповнолітнього мотоцикліста з важкими травмами було доставлено до лікарні.

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Теги: Кривий Ріг смерть поліція мотоцикл

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