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Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА
фото: Telegram / керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

З самого ранку російські терористи атакують Херсон авіабомбами 

Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Як передає «Главком», світлину зруйнованої будівлі опублікував керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, близько 15:00 Прокудін у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

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колаж: glavcom.ua

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА фото 1
фото з соцмереж

Також російські загарбники скинули на Херсон керовані авіабомби. Відео з моментами влучання окупанти поширили в мережі. Про це повідомляє «Главком». Відео зняті за допомогою розвідувального дрона та FPV-дронів. За повідомленнями прокуратури, росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами.

Нагадаємо, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

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Теги: війна Херсон

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