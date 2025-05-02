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На війні загинув спортивний журналіст Вʼячеслав Кобржіцький

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На війні загинув спортивний журналіст Вʼячеслав Кобржіцький
Вʼячеслав Кобржіцький загинув на Донеччині

Вʼячеслав Кобржіцький коментував автоспорт на Setanta

На Донеччині загинув автоспортивний коментатор Setanta Вʼячеслав Кобржіцький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спортивного журналіста Віталія Волочая.

«Вʼячеслав Кобржіцький, мій колега, автоспортивний коментатор Сетанти, віддав своє життя захищаючи Україну на Донеччині. Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанті «Не сумуйте без мене». Герої не вмирають», – написав Волочай.

Нагадаємо, на війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк. Про це написали на facebook-сторінці Асоціації боксу України.

«На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний Воха. Багаторазовий чемпіон і призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць на ринзі та безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим», – ідеться у дописі.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.

Теги: війна журналіст смерть

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