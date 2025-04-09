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Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW
Аналітики кажуть, що російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами речника ОТУ «Хортиця», росіяни прагнуть перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська

На Покровському напрямку російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України одночасно з трьох напрямків, але українські захисники продовжують тримати оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська переслідують три окремі тактичні завдання в цьому районі, проте їхнє просування стримують українські безпілотники та локальні контратаки.

Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW фото 1
мапа: ISW

За словами речника ОТУ «Хортиця» Віктора Трегубова, росіяни прагнуть перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та просунутися у напрямку Новопавлівки.

Втім, загарбники досягають лише часткових успіхів: на північному сході – в напрямку траси Т-0504, а також на південному заході – у бік Новопавлівки. Наразі вони намагаються рухатися безпосередньо на південь і південний захід від Покровська.

Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW фото 2
мапа: DeepState

Аналітики ISW відзначають, що локальні контратаки ЗСУ і ефективне застосування безпілотників суттєво ускладнюють плани ворога.

ISW також звертає увагу на повідомлення російських військових блогерів: за їхніми словами, українські дрони домінують у повітрі на малих висотах і змушують окупантів пересуватися пішки на відстані понад 10 кілометрів, що значно ускладнює доставку боєприпасів, води та пального.

До слова, у місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних. Це може свідчити про погіршення безпекової ситуації.

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Теги: ISW війна Покровськ

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