Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW

Аналітики кажуть, що російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку

За словами речника ОТУ «Хортиця», росіяни прагнуть перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська

На Покровському напрямку російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України одночасно з трьох напрямків, але українські захисники продовжують тримати оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська переслідують три окремі тактичні завдання в цьому районі, проте їхнє просування стримують українські безпілотники та локальні контратаки.

мапа: ISW

За словами речника ОТУ «Хортиця» Віктора Трегубова, росіяни прагнуть перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та просунутися у напрямку Новопавлівки.

Втім, загарбники досягають лише часткових успіхів: на північному сході – в напрямку траси Т-0504, а також на південному заході – у бік Новопавлівки. Наразі вони намагаються рухатися безпосередньо на південь і південний захід від Покровська.

мапа: DeepState

Аналітики ISW відзначають, що локальні контратаки ЗСУ і ефективне застосування безпілотників суттєво ускладнюють плани ворога.

ISW також звертає увагу на повідомлення російських військових блогерів: за їхніми словами, українські дрони домінують у повітрі на малих висотах і змушують окупантів пересуватися пішки на відстані понад 10 кілометрів, що значно ускладнює доставку боєприпасів, води та пального.

До слова, у місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних. Це може свідчити про погіршення безпекової ситуації.