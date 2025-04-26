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Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року
За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень
фото: AP

Триває 1158-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 117 авіаударів, скинувши 212 КАБ. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3363 дрони-камікадзе.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи, Угроїди, Михайлівка, Миропільське, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області; Мала Вовча Харківської області; Багатир, Олексіївка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке, Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад боєприпасів та ще чотири пункти управління противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 1

Вчора відбулася п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 2

Ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Колодязів, Нового, Торського.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 3

Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 4

Вчора зафіксовано вісім боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 16 атак в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка та в бік Миролюбівки, Малинівки, Романівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 7

Противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля і Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 8

Окупанти чотири рази намагалися йти вперед в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 9

Ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року фото 10

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напоямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких дев’ять – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 11578й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт Україна

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Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 26 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
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