Трампа підозрюють у бажанні вийти з переговорів щодо України – Times

Times: Трамп думає над виходом з переговорів щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп усвідомив усю складність переговорів із Росією та Україною. Про це пише британська газета The Times, повідомляє «Главком». Тому він замислився над виходом із цього процесу. Як зазначили журналісти, досягти угоди виявилося набагато важче, ніж укласти угоду із нерухомістю.

Представники ЗМІ припустили, що якщо Вашингтон зрештою вирішить вийти з переговорного процесу, то приблизно «через півроку висохне потік американської зброї» до України. Київ на нього дуже розраховує, тож невизначеність, створена Трампом, викликає серйозні побоювання, зокрема в Європі.

«Чи продовжить Трамп постачання зброї у разі свого виходу з переговорів – це невідомість, яка мучить уми українських та європейських лідерів», – наголосили автори статті. До цього президент США повідомив, що має певні тимчасові рамки для вирішення ситуації в Україні, але не уточнив, які саме.

Україна перебуватиме в безпеці, якщо на її території буде присутня американська гірничодобувна промисловість, впевнено заявив раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила міністерка фінансів Юлія Свириденко. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

До слова, президент України Володимир Зеленський та очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорювали підписання мінеральної угоди під час зустрічі у Ватикані. «Я казав йому (Зеленському – «Главком»), що буде дуже добре, якщо ми зможемо підготувати угоду й ти її підпишеш, бо Росія набагато більша й набагато сильніша. Росія просто пре вперед. Це велика, сильна країна», – розповів Трамп. Водночас Трамп наголосив, що РФ не така сильна як США.