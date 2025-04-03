Втрати ворога станом на 3 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 3 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 3 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 919570 (+1390) осіб,
- танків ‒ 10521 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од,
- артилерійських систем – 25625 (+49) од,
- РСЗВ – 1348 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 3 квітня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них чотири судна продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1135-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0