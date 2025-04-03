Втрати ворога станом на 3 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 42 775 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 3 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 919570 (+1390) осіб,

танків ‒ 10521 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од,

артилерійських систем – 25625 (+49) од,

РСЗВ – 1348 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92),

крилаті ракети ‒ 3123 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 3 квітня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 квітня

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них чотири судна продовжили рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 3 квітня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1135-й день повномасштабної війни в Україні.