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Пішов з життя легендарний екстренер «Реала» та збірної Нідерландів з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя легендарний екстренер «Реала» та збірної Нідерландів з футболу
Бенхаккер разом із «Аяксом» ставав дворазовим чемпіоном Нідерландів
фото: Pro Shots

«Реал» під керівництвом Бенхаккера тричі перемагав у чемпіонаті Іспанії

Колишній головний тренер мадридського «Реала» та збірної Нідерландів з футболу Лео Бенхаккер сьогодні, 10 квітня, помер на 83 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

Бенхаккер очолював нідерландські «Аякс», «Феєноорд» та «Вітесс», іспанські «Сарагосу» та «Реал», збірні Нідерландів, Саудівської Аравії та Тринідаду та Тобаго. Останньою командою, якою керував Бенхаккер, стала збірна Польщі (з 2006 до 2009 року).

«Реал» під керівництвом Бенхаккера тричі перемагав у чемпіонаті Іспанії, а також здобув Кубок країни.

Фахівець разом із «Аяксом» ставав дворазовим чемпіоном Нідерландів, а також привів до золота «Феєноорд».

Нагадаємо, під час матчу Кубка Перу з футболу гравець «Реал Титану» Хелар Гонсалес Альтамірано трагічно загинув після зіткнення з воротарем команди-суперника.

На 70-й хвилині зустрічі проти клубу «Дефенсор Нуева» 21-річний Гонсалес вів боротьбу у повітрі за м'яч, але отримав сильний удар у голову. Втративши свідомість, хлопець впав на поле, після чого його терміново доправили до лікарні. Все ж, за дві доби футболіст помер через розрив артерії в мозку.

Представники клубу «Реал Титан» висловили глибоку скорботу в соціальних мережах, зазначивши, що Гонсалес назавжди залишиться в їхній пам'яті як віддана футболу людина та лідер команди, який також ніжно любив свою родину.

Як повідомлялося, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Теги: ФК «Феєноорд» смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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