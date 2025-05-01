У Бразилії померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років

Секретом свого довгого життя жінка вважала Бога. На своє 110-річчя вона отримала благословення від Папи Франциска, який нещодавно помер у віці 88 років

Інах Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року

У Бразилії померла найстаріша людина на планеті – 116-річна монахиня Інах Канабарро Лукас. Як передає «Главком», про це повідомляє видання Barron’s.

Конгрегація сестер Терезіанок у Порто-Алегрі повідомила про смерть жінки 30 квітня, подякувавши їй за «відданість і самопожертву» впродовж життя.

Канабарро була кволою дитиною, і «багато хто сумнівався, що вона виживе». У 1934-му, коли Інах було 26 років, вона стала черницею.

Секретом свого довгого життя жінка вважала Бога. На своє 110-річчя вона отримала благословення від Папи Франциска, який нещодавно помер у віці 88 років.

Хоча Канабарро стверджувала, що народилася 27 травня 1908 року, за документами її дата народження – 8 червня 1908 року.

За даними LongeviQuest, Канабарру була 15-ю найстарішою людиною в історії та другою за віком черницею після французької сестри Люсіль Рандон, яка прожила 118 років і померла у 2023 році.

Інах Канабарро Лукас здобула титул найстарішої людини у світі після смерті 116-річної японки Томіко Ітооки у січні 2025 року. Книга рекордів Гіннеса підтвердила рекорд бразилійки, коли тій було 116 років та 210 дні.

За даними Геронтологічної дослідницької групи США (GRG) і бази даних LongeviQuest, тепер титул найстарішої людини переходить до 115-річної Етель Кетергем з графства Суррей в Англії.

Нагадаємо, попередньою володаркою титулу найстарішої людини у світі була японка Томіко Ітоока. Її рідні казали, що секретом довголіття була любов до тривалих походів. За життя Томіко Ітоока двічі здійнялася на другий за величиною вулкан в Японії – гору Онтаке висотою понад 300 метрів.

Також британця Джона Тіннісвуда офіційно визнано найстарішим у світі чоловіком.

До слова, бразильське подружжя встановило світовий рекорд за тривалістю шлюбу, проживши разом 84 роки та 77 днів. Секретом щасливого союзу вони називають кохання. За цей час пара виховала 13 дітей, а їхня родина зросла до 55 онуків, 54 правнуків та 12 праправнуків. 105-річний Маноел і 101-річна Марія увійшли до Книги рекордів Гіннесса як пара, що найдовше прожила в шлюбі.