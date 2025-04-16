Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)

Росіяни вішають агітацію для людей, яких давно нема

У вщент зруйнованому Бахмуті з’явились банери до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Їх розвішують російські загарбники. Відповідні фото опублікував журналіст і блогер Денис Казанський, передає «Главком».

А на ліхтарях, які більше не світяться, росіяни намалювали триколори.

«Ніколи не думав, що колись побачу такий сюр. Це якась російська версія оповіді «Буде ласкавий дощ». Тільки тут замість роботів у мертвому місті працюють люди-зомбаки, які вішають цю агітацію для людей, яких давно нема», – написав Казанський.

Нагадаємо, у Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом.

На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема мова йде про:

прем'єра Словаччини Роберта Фіцо;

президента Сербії Александра Вучича;

президент Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва;

президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва;

президент Палестини Махмуда Аббаса;

голову Китаю Сі Цзіньпіна;

прем'єра Індії Нарендра Моді;

самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка;

прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна;

президента Таджикистану Емомалі Рахмона;

президента Куби Мігеля Діас-Канеля.

З 2011 року на честь 9 травня в Росії та закордоном проводять ходу «Безсмертний полк», яку започаткували троє російських журналістів у Томську. До нього долучаються нащадки радянських солдатів та прихильники російської дати.