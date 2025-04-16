Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
Росіяни вішають агітацію для людей, яких давно нема
У вщент зруйнованому Бахмуті з’явились банери до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Їх розвішують російські загарбники. Відповідні фото опублікував журналіст і блогер Денис Казанський, передає «Главком».
А на ліхтарях, які більше не світяться, росіяни намалювали триколори.
«Ніколи не думав, що колись побачу такий сюр. Це якась російська версія оповіді «Буде ласкавий дощ». Тільки тут замість роботів у мертвому місті працюють люди-зомбаки, які вішають цю агітацію для людей, яких давно нема», – написав Казанський.
Нагадаємо, у Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом.
На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема мова йде про:
- прем'єра Словаччини Роберта Фіцо;
- президента Сербії Александра Вучича;
- президент Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва;
- президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва;
- президент Палестини Махмуда Аббаса;
- голову Китаю Сі Цзіньпіна;
- прем'єра Індії Нарендра Моді;
- самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка;
- прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна;
- президента Таджикистану Емомалі Рахмона;
- президента Куби Мігеля Діас-Канеля.
З 2011 року на честь 9 травня в Росії та закордоном проводять ходу «Безсмертний полк», яку започаткували троє російських журналістів у Томську. До нього долучаються нащадки радянських солдатів та прихильники російської дати.
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