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Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
У знищеному Бахмуті розвішують російські плакати
фото: Денис Казанський / соцмережі

Росіяни вішають агітацію для людей, яких давно нема

У вщент зруйнованому Бахмуті з’явились банери до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Їх розвішують російські загарбники. Відповідні фото опублікував журналіст і блогер Денис Казанський, передає «Главком».

А на ліхтарях, які більше не світяться, росіяни намалювали триколори.

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«Ніколи не думав, що колись побачу такий сюр. Це якась російська версія оповіді «Буде ласкавий дощ». Тільки тут замість роботів у мертвому місті працюють люди-зомбаки, які вішають цю агітацію для людей, яких давно нема», – написав Казанський.

Нагадаємо, у Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом.

На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема мова йде про:

  • прем'єра Словаччини Роберта Фіцо;
  • президента Сербії Александра Вучича;
  • президент Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва;
  • президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва;
  • президент Палестини Махмуда Аббаса;
  • голову Китаю Сі Цзіньпіна;
  • прем'єра Індії Нарендра Моді;
  • самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка;
  • прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна;
  • президента Таджикистану Емомалі Рахмона;
  • президента Куби Мігеля Діас-Канеля.

З 2011 року на честь 9 травня в Росії та закордоном проводять ходу «Безсмертний полк», яку започаткували троє російських журналістів у Томську. До нього долучаються нащадки радянських солдатів та прихильники російської дати.

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Теги: Бахмут перемога війна окупанти росіяни

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