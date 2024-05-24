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Найкращий український бадмінтоніст пропустить Олімпіаду через ставки на матчі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Найкращий український бадмінтоніст пропустить Олімпіаду через ставки на матчі
Боснюк, ще в березні він гарантував собі відбір на Олімпіаду-2024, проте після відсторонення втратив шанси на ліцензію

Данило Боснюк був серед претендентів на участь в Іграх, однак у підсумку туди не потрапив

Найрейтинговішого бадмінтоніста збірної України Данила Боснюка тимчасово відсторонили від змагань через порушення правил, пов’язаних зі ставками на матчі, які він здійснив у 2022 році.

Як повідомляє видання TV 2 Sport, у лютому Міжнародна федерація бадмінтону сконтактувала з бадмінтоністом щодо підозри в порушенні правил зі ставками. Спершу Боснюк заперечив свою участь в цьому, однак згодом визнав, що ставив на матчі, однак не знав про існування заборони.

Термін відсторонення складатиме півтора року.

Як повідомив Боснюк, ще в березні він гарантував собі відбір на Олімпіаду-2024, проте після відсторонення втратив шанси на ліцензію. Також йому заборонено проводити всі офіційні матчі.

Данило повідомив, що шансів оскаржити рішення організації щодо свого відсторонення він не має.

Для потрапляння на Ігри необхідно було до 30 квітня увійти до топ-35 олімпійського рейтингу. На початку квітня Боснюк займав 33-те місце.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня. Єдиною бадмінтоністкою, яка представить Україну, стане Поліна Бугрова.

Джерело
Теги: Олімпіада букмекери бадмінтон

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