Українська громада Франції бойкотуватиме виступи росіян та білорусів на Олімпіаді

Громада готується до протестів проти приїзду російських і білоруських спортсменів, під яким прапором вони б не були

«Олімпіада відбувається в Парижі під мирним небом лише тому, що Україна захищає його»

Українська громада розглядає нині всі сценарії дій, які ще раз нагадають всьому світу хто такі росіяни й білоруси. Олімпійські ігри – чудова нагода, тож українці у Франції готуються до акцій протесту, під час виступів спортсменів з Росії та Білорусі під нейтральним прапором в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року, передає Укрінформ.

«У Парижі французи й українці готуються до Олімпійських ігор, працюючи рука в руку. Українці в Парижі планують зустрічі з нашими українськими спортсменами й вболівати за них, але водночас ми разом з мерією Парижа готуємося до протестів проти приїзду російських і білоруських спортсменів, під яким прапором вони б не були», – повідомив віцепрезидент Світового конгресу українців в Західній Європі Володимир Когутяк.

За його словами, влада Парижа неодноразово виступала проти російських спортсменів на Олімпіаді-2024. У березні очільниця міста Анн Ідальго сказала: «Я волію, щоб вони не приїжджали. Ми не можемо поводитися так, начебто вторгнення не існує. Ми не можемо поводитися так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі».

«Кількість людей в Парижі подвоїться під час Олімпіади, адже очікується близько 10 мільйонів туристів на цей період. Для нашої громади це буде ще один шанс провести багато різних заходів в публічних місцях, що б вкотре нагадати кожному, що Олімпіада відбувається в Парижі під мирним небом лише тому, що Україна захищає його», – підсумував віцепрезидент СКУ в Західній Європі.