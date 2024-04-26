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Українська громада Франції бойкотуватиме виступи росіян та білорусів на Олімпіаді

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українська громада Франції бойкотуватиме виступи росіян та білорусів на Олімпіаді
Громада готується до протестів проти приїзду російських і білоруських спортсменів, під яким прапором вони б не були
фото з відкритих джерел

«Олімпіада відбувається в Парижі під мирним небом лише тому, що Україна захищає його»

Українська громада розглядає нині всі сценарії дій, які ще раз нагадають всьому світу хто такі росіяни й білоруси. Олімпійські ігри – чудова нагода, тож українці у Франції готуються до акцій протесту, під час виступів спортсменів з Росії та Білорусі під нейтральним прапором в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року, передає Укрінформ.

«У Парижі французи й українці готуються до Олімпійських ігор, працюючи рука в руку. Українці в Парижі планують зустрічі з нашими українськими спортсменами й вболівати за них, але водночас ми разом з мерією Парижа готуємося до протестів проти приїзду російських і білоруських спортсменів, під яким прапором вони б не були», – повідомив віцепрезидент Світового конгресу українців в Західній Європі Володимир Когутяк. 

За його словами, влада Парижа неодноразово виступала проти російських спортсменів на Олімпіаді-2024. У березні очільниця міста Анн Ідальго сказала: «Я волію, щоб вони не приїжджали. Ми не можемо поводитися так, начебто вторгнення не існує. Ми не можемо поводитися так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі».

«Кількість людей в Парижі подвоїться під час Олімпіади, адже очікується близько 10 мільйонів туристів на цей період. Для нашої громади це буде ще один шанс провести багато різних заходів в публічних місцях, що б вкотре нагадати кожному, що Олімпіада відбувається в Парижі під мирним небом лише тому, що Україна захищає його», – підсумував віцепрезидент СКУ в Західній Європі.

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Теги: Олімпіада путін українці громада росіяни олімпійські ігри

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