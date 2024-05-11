Судді сумнівним рішенням забрали путівку на Олімпіаду в титулованої української борчині

Аліна Грушина-Акобія, яка є неодноразовою чемпіонкою Європи та призеркою чемпіонату світу, пропустить Олімпіаду в Парижі

Поєдинок за олімпійську ліцензію завершився скандалом

Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія сьогодні, 11 травня, поступилася італійці Аурорі Руссо у поєдинку за олімпійську ліцензію. Варто зазначити, що українка впевнено лідирувала протягом всієї сутички, яка закінчилася її перемогою.

Однак, судді дали Аліні три сумнівні попередження і, у підсумку, вона була дискваліфікована. Останнє третє попередження Грушина-Акобія отримала вже після завершення поєдинку, коли судді переглянули відеоповтор.

Таким чином, у жіночій боротьбі у ваговій категорії до 57 кг останню путівку на Олімпійські ігри здобула саме Італія.

Аліна Грушина-Акобія, яка є неодноразовою чемпіонкою Європи та призеркою чемпіонату світу, пропустить Олімпіаду в Парижі.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.