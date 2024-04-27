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Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
Бах: Якщо російський спортсмен продемонструє символ Z, буде розпочато дисциплінарну процедуру

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розповів, у яких ситуаціях російських спортсменів, які приїхали на Олімпіаду в Парижі, можуть бути дискваліфіковані. 

«Політичні акції, як і раніше, заборонені під час змагань та на подіумах. Якщо російський спортсмен продемонструє прапор або символ Z, буде розпочато дисциплінарну процедуру, яка може призвести до дискваліфікації», – цитує Баха агентство France Press.

На XXXIII літніх Олімпійських іграх спортсмени з Росії та Білорусі можуть виступити у нейтральному статусі і лише в індивідуальних дисциплінах. Згідно з умовами МОК спортсменам з країн-агресорів заборонено демонструвати національну символіку.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт прапор Томас Бах росіяни олімпійські ігри Олімпіада

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