Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розповів, у яких ситуаціях російських спортсменів, які приїхали на Олімпіаду в Парижі, можуть бути дискваліфіковані.
«Політичні акції, як і раніше, заборонені під час змагань та на подіумах. Якщо російський спортсмен продемонструє прапор або символ Z, буде розпочато дисциплінарну процедуру, яка може призвести до дискваліфікації», – цитує Баха агентство France Press.
На XXXIII літніх Олімпійських іграх спортсмени з Росії та Білорусі можуть виступити у нейтральному статусі і лише в індивідуальних дисциплінах. Згідно з умовами МОК спортсменам з країн-агресорів заборонено демонструвати національну символіку.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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