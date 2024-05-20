Чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду? Оголошено офіційне рішення

Для України Олімпіада – це в першу чергу великий екран до світу

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Очільник НОК України Вадим Гутцайт та виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний оголосили, що Україна їде на Олімпіаду-2024.

Про це вони повідомили під час неформальної зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ.

На офіційному сайті Мінмолодьспорту зазначається, що «ці Ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: «The Will to Win».

Цього разу для України Олімпіада – це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі».

«Наші спортсмени – це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку», – було зазначено під час зустрічі.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.